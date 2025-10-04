おしりたんてい誕生日記念 あの必殺技を体験できる？ 4DXスペシャル上映会開催
おしりたんていの誕生日(11月4日)を記念して、特設サイトと“いいおしりの日”2025ビジュアルが公開された。
【画像】ツッコミしたくなる（笑）特別上映版『おしりたんてい』場面カット
ビジュアルは、おしりたんていのために、ブラウンとマルチーズしょちょうが特別なケーキを注文。ラッキーキャットのマスターに、おしりたんていが大好きなスイートポテトでお誕生日ケーキを作ってもらい、みんなでお祝いする様子が描かれている。
さらに、カフェの常連である、おおやちあき、カシマッセまさみ、みずべみはる、そしておしりたんていのお父さん、おしりダンディの姿も。にぎやかなお誕生日パーティーのシーンを切り取った一枚になっている。
記念企画として、11月2日にユナイテッド・シネマとしまえん(東京)で、いいおしりの日「おしりたんてい」４DXスペシャル上映会を開催。必ずもらえる入場者特典つきで、おしりたんていの…あの必殺技を体験できる！？特別な上映イベントとなる。詳細は公式サイトなどで要確認。
