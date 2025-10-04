Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢4ºÐ°¦Ì¼¤Î¡È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ø¥¢¡ÉSHOT¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
10·î1Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4ºÐ¤ÎÌ¼¡È¥Ð¥Ö»Ò¡É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¿Ìî¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¤ª¤Ð¤±¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌ¼¤Î¥Ø¥¢¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤â³¹¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢È±¤òºÙ¤«¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤ß¡¢¹õÇ¤ä¤ª¤Ð¤±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢»Å¾å¤²¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò·ë¤ó¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢Ëâ½÷Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Ê¤É¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£ÊÉ¤äÃª¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ó¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ö»Ò¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Ìî¤Ï¡¢2017Ç¯12·î¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2021Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£