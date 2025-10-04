¡ÖÈà¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡¡¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥±¥ë¥±¥ºÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÅÀ¼è¤ê²°¡£¥»¥á¥ó¥è¤¬2¥´¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥é¥à·âÇË¤Ë¹×¸¥
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ÂÐ¥Õ¥é¥à¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï»ÃÄê¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÈ´¤¤¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£70Ê¬¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥»¥»¥Ë¥ç¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢78Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤¬³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥²¥Ã¥È¡£84Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥»¥á¥ó¥è¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥»¥á¥ó¥è¤À¤í¤¦¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏÄ¾¶á13»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç10¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤Ç¥»¥á¥ó¥è¤ò¾å²ó¤ëÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£¤ÏËè»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×
¡ÖÈà¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤¬¥»¥á¥ó¥è¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥á¥ó¥è¤Ïº£²ÆÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Íè²Æ¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£