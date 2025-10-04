U-20ワールドカップのグループA第3節が現地時間30日に行われ、U-20日本代表はU-20ニュージーランド代表と対戦した。



初戦のエジプト、2戦目のチリに勝利し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた日本。グループステージの首位突破をかけ、ここまで1勝1敗のオセアニア王者との一戦に臨んだ。日本は前節からスタメン8人を入れ替え。GKは荒木琉偉、DF市原吏音、DF小杉啓太、MF中川育、FW神田奏真らが名を連ねた。





小雨と霧に包まれるピッチコンディションの中、21分に日本が先制する。横山の横パスをペナルティエリア手前で受けた小倉が、右サイドにパスを出すと見せかけてターンすると、直後に左足一閃。強烈なミドルシュートは相手GKの手を弾いてゴール左上隅に突き刺さった。1点をリードで前半を折り返すと64分、敵陣高い位置から途中出場のFW高岡伶颯がペナルティエリアに侵入すると、相手に当たりこぼれたボールを、MF平賀大空が拾って右足を振り抜く。相手選手に当たったボールはそのままゴールに吸い込まれ、オウンゴールで追加点を挙げた。さらに82分、高岡の股抜きのパスからゴール前で受けたMF石井久継が、相手をかわしてゴールに流し込み3点目。試合はそのまま終了し3−0で快勝。3試合連続のクリーンシート、かつグループステージ全勝で首位通過を決めた。日本の決勝トーナメント1回戦の相手は、グループC・D・Eの3位の成績上位国となる。グループCは今大会死の組と噂のモロッコ、スペイン、ブラジル、メキシコ。グループDはアルゼンチン、イタリア、キューバ、オーストラリア。グループEはアメリカ、フランス、南アフリカ、ニューカレドニアとなっている。現状まだ決まってはいないが、1位通過が決まったグループCのモロッコ以外が候補となる。果たして、運命の決勝トーナメントの相手はどこになるのだろうか。