orange pekoeが、現在計画中の来年開催のコンサートをもってユニットとしての活動を満了することを発表した。

（関連：結成20周年迎えたorange pekoe、ジャズや南米音楽をベースに表現する奥深い音楽性 ビルボードライブ東京に続き大阪での公演も）

本情報は、10月3日に高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた『高崎音楽祭』でのライブ出演中に発表されたもの。orange pekoeは「突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました。」とコメントしている。

また、11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤を12月3日にリリースする。同作は、メンバーのナガシマトモコと藤本一馬の2人の選曲による、レーベルを跨ぎ活動を総括した内容になるとのことだ。

なお、今後のライブおよびCDの内容についてはオフィシャルサイトで順次発表予定だ。

・orange peko コメント

これまで応援してきてくださった皆様、お世話になった皆様へ

この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしました。突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました。これまでみなさまと過ごした時間は宝物です。それを胸に、それぞれのソロ活動として音楽の旅をこれからも続けていきたいと思っております。近年取り組んでいた新曲はアルバムへとは至りませんでしたが、2曲に集約し、これまでの楽曲と共にベスト盤に収録されています。そして、詳しい想いは、アルバムのブックレットの中にメッセージを寄せていますので、そちらを読んでいただけたらうれしいです。25年間の応援、本当に、ほんとうにありがとうございました！！！

orange pekoe

（文＝リアルサウンド編集部）