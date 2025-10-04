今季はプレミアリーグの第2節、第3節で黒星を喫するも、第4節のマンチェスター・ユナイテッド戦をきっかけに復調し、そこから6試合無敗となっているマンチェスター・シティ。勝ちきれない試合はあるものの、昨季のような大不調は脱したように見える。



そんなシティで輝きを放っているのが、フィル・フォーデンだ。シティユース出身の25歳で、23-24シーズンはプレミアリーグでのシーズンMVPを獲得した。





しかし、昨季はその勢いを継続できず、評価を下げるシーズンとなった。今季も負傷により出遅れたが、前述したダービーで先発を果たすと、1ゴールを記録。そこから継続して出場しており、『Squawka』によると、ここまでのCL2試合では10のチャンスを創出している。これは現時点でのリーグフェーズ最多の数字となっており、レアル・マドリードのキリアン・ムバッペ(9回)、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツ(7回)、バイエルンのハリー・ケイン(6回)らを上回っている。ポジションをサイドから中央に移し、ケビン・デ・ブライネの司令塔としての役割を受け継いだフォーデン。アーリング・ハーランドとのホットラインもすでに開通しており、今季は何ゴールにかかわることになるのだろうか。