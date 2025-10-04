¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ª¡×»Ïµå¼°¤ÇÏÃÂê¢ª¶¥µ»°úÂà¢ª¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹Æþ¤ê¡Ä25ºÐ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î»äÉþ»Ñ¤¬¡ÖÉ±¡×
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚ°¦²Â»Ò(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢8·î¤Ë¶¥µ»°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎëÌÚ°¦²Â»Ò¡Ê¤Á¤«¤³¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤á¤¤¤¿¶õµ¤¤È¡¢²Æ¤ò»×¤ï¤»¤ëÁõ¤¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×ÎëÌÚ°¦²Â»Ò¤Î¡ÖÉ±¡×¤ÈÉ¾È½¤Ê»äÉþ»Ñ¤ò¸«¤ë
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÌë¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò2Ëç·ÇºÜ¡£ÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿²Ö¡¹¤òÊñ¤àÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤òºî¤ë»ÅÁð¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡ÖÌã¤Ã¤¿É÷¤À¤±¤É¤¢¤²¤¿Â¦¾Ð¡×¤Èµ¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºÇ¶á½©¤À¤Í¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¸ª¤Ë¤µ¤é¤ê¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹Âµ¤Î±©¿¥¤ê¤â¤Î¡£½©¤ÎÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¤Ï¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç±ð¤ä¤«¤µ¤âÉº¤ï¤»¤ë¡£
¡¡8·î8·î¤Î¥×¥íÌîµåDeNA¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖCHIKAKO¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼»þ¤ä»Ïµå¼°¤È¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë»äÉþ»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ª¡×¡ÖÉ±¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥°¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¶¥µ»°úÂàÉ½ÌÀ¸å¤Î9·î3Æü¤ËÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
