¡¡Ã£À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢´î¤Ó¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¡¦ÃæÆüÀï¡£ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£NPBÄÌ»»122¾¡¡¢MLBÄÌ»»78¾¡¤È¥×¥í19Ç¯¤ÎºÐ·î¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢ÀáÌÜ¤Î1¾¡¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ãí¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Û¤É¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡ªÅÄÃæ¾Âç¤ÎÂÇ·â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ÏÉñÂæÎ¢¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ØÃ£À®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ø¤¢¤È2¾¡¡Ù¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢³Æ¼Ò¤È¤â200¾¡¤Î»æÌÌ¤ò¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤È¤ÏÈ¯¼Í¤¹¤ë¤À¤±¡Ù¤È¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£²¸»Õ¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ÎòÂåÃ´Åöµ¼Ô¤Î¥³¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½àÈ÷¤·¤¿»æÌÌ¤¬¡Ø¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î¡È¶¯±¿¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØÅÄÃæ³ÍÆÀ¡Ù¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÅÄÃæÅê¼ê¤¬¡¢200¾¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤ÀÜÀï¤ò¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¾¡¤Á¤¤ê¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢ÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÌÌÌÜ¤âÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âºÇ¹âÄ¬¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤·Á¤ÇDeNA¤È¤ÎCSÂè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢DeNA¤¬¡ÖÃÏ¤ÎÍø¡×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±çÀÊ¤òÄÌ¾ï¤Î³°Ìî¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤µ¤é¤Ë±ó¤¤¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤ËÀß¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢360ÅÙ¤¬¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¡¢µð¿Í¤Ï2¾¡¤Ç¤ÎÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµð¿Í¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤âÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¡£¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ÎÂè3Àï¤«¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µð¿Í¤Ï8²ó¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡¢9²ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬È×ÀÐ¡£²¿¤È¤«7²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢µß±ç¿Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£DeNA¤âCS¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎËÒÁª¼ê¤äµÜºêÁª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ç®Àï¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëµð¿Í¤ò¡¢DeNA¥Õ¥¡¥ó¤ÇÀÄ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤¬°û¤ß¹þ¤á¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï