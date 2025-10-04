アヤックスDF板倉滉はかわいそう！？「最悪の守備…実行方法が完全に荒唐無稽」と現地解説者が監督采配を疑問視

この夏にドイツ1部ボルシアMGからオランダ1部アヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。

1050万ユーロ（約18.2億円）ほどの移籍金で加入した28歳のディフェンダーは、ここまで主力として起用されている。

アヤックスはオランダ屈指の名門クラブだが、UEFAチャンピオンズリーグでは開幕2連敗。

先月30日のマルセイユ戦は0-4の惨敗となったが、オランダの有名解説者ハンス・クラーイは、『Voetbalpraat』で、こう指摘していたそう。

「見てきたなかで最悪の守備パフォーマンスだった。なぜなら、板倉はピエール・オーバメヤング相手に90分間ずっとたった一人でプレーしていたからだ。背後には50メートルものスペースがあった。隣にユーリ・バースを置いたままにすべきだった。

かわいそうな板倉は残念なプレーしかできなかった。残りの守備陣がこれほど酷いなら、誰にもどこにもプレッシャーをかけることができない。

とはいえ、実行方法が完全に荒唐無稽だ。例えば、ジョーダン・ヘンダーソン（元アヤックス主将、現ブレントフォード）なら『監督、自殺行為になるのでやりません』と言っただろう」

オーバメヤングはかつてドルトムントで香川真司ともプレーした快速FW。アヤックスは板倉とバースのセンターバックコンビで対処すべきだったが、それができていなかったということだろうか。

そのうえで、ジョニー・ハイティンハ監督の采配を問題視しているようだ。

41歳のヘイティンハ監督は元オランダ代表DFでもあるが、解任説もささやかれ始めている。