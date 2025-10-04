テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49）が3日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（金曜後11・15）に出演。お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（30）について語った。

この番組では出演者同士“ひっかかっていること”をぶつけ合う。共にゲストで登場したあのちゃん、MCの永野、高比良と議論を交わした佐久間氏は「俺があのちゃん、永野さんを好きな理由が今日分かったけど、くるまくんは怖くなった」と語り出した。

「くるまくんは1個ずつ事実として突き詰めて“さあどうしよう”のサイクルで生きていくと、最終的にくるまくんの心はどこに行くんだろう」と不安を吐露。感情に突き動かされ行動するあのちゃんや永野と違って、事実からしか感情が生まれないくるまの将来を憂いた。

この指摘に対し「厳密にはもっと（自我が）デカいから全部を自分事だと思えてる。（世の中の出来事は）全部自分だと思ってて…全部自分が嫌だから、他人のためにやってない」とくるま。永野から「おせっかいみたいな？」とツッコまれると「おせっかいのエネルギーが日本で1番デカいんです。体感したことないくらい俺はデカいんです、エゴが」「それくらいエゴがデカすぎて扱いきれないんです、言葉では」と答えてスタジオを説き伏せていた。