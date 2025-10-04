“観葉植物にハマる”パンサー尾形、新たな観葉植物をお迎え「高いやつ買ってる」「なんかすごい柄」「初めて見ました」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻で、インフルエンサーとしても活躍する尾形あいさんが4日までに自身のインスタグラムを更新。観葉植物にハマり中の尾形が購入した、新たな植物を披露した。
【写真】「なんかすごい柄」「初めて見ました」“観葉植物にハマる”パンサー尾形が新たにお迎えした観葉植物 ※3枚目
新居に引っ越してから観葉植物にハマっている尾形。あいさんはそんな尾形の様子をインスタで度々発信している。
この日は、「植物買いに来てはしゃぐおじさん。笑」と、後輩芸人と肩を組み、ウキウキな様子の尾形をアップ。「また一つお迎えしてました 楽しそうでなにより」と、葉の柄が珍しい観葉植物を新たに購入したことを伝えた。
この投稿には「高いやつ買ってる」「なんかすごい柄ですね」「迷彩柄の葉っぱなんて初めて見ました」「マイクラみたいで可愛いやつ」「ホントにセンスが大好きです」などのコメントが寄せられている。
