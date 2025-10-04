でか美ちゃん、美バスト際立つビキニ姿披露 夫・サツマカワRPGとの2ショットも公開「色っぽい」「夫婦共演嬉しい」
【モデルプレス＝2025/10/04】歌手でタレントのでか美ちゃんが10月3日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいバストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】でか美ちゃん、美谷間際立つビキニ姿で夫と2ショット
でか美ちゃんは「ひっさしぶりに水着きました」とつづり、赤いビキニとショートパンツを着用した姿を公開。夫でお笑い芸人のサツマカワRPGとの2ショットも公開し、「サツマカワと先週はちゃんとした感じ（？）で夫婦共演して今週はこんな感じなの楽しかったです」と明かした。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「夫婦共演嬉しい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「見惚れてしまう」「動はじ見ます」といったコメントが寄せられている。
でか美ちゃんとサツマカワは、2024年3月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
