JO1、日本アーティスト史上初 アメリカ最大年末音楽フェス「Jingle Ball」出演決定
【モデルプレス＝2025/10/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、アメリカのラジオ局「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催しているアメリカ最大の年末音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」（以下「Jingle Ball」）に、日本のアーティストとして初めて出演することが決定した。
「Jingle Ball」は、毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアー。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、マイアミといった主要都市を熱狂で包み込み、アメリカでは1年を締めくくる恒例の音楽フェスとして広く知られ、愛されている。今回JO1は、現地時間12月2日のダラス公演への出演が決定。特別なパフォーマンスを披露する。
JO1は今年3月、初めてのワールドツアーにてニューヨーク公演・ロサンゼルス公演を成功させ、さらには「グラミー賞」の主催団体がグローバルアーティストを紹介するオリジナルコンテンツ「グローバル・スピン・ライブ（GLOBAL SPIN LIVE）」に出演。続けてハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場。また、4月にリリースした楽曲『BE CLASSIC』 が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」に日本のボーイズグループとして初ランクイン。日本で東京ドーム公演2日間を超満員で終えたと思えば、ドジャー・スタジアムで行われたMLBドジャース対マーリンズ戦でパフォーマンスし沸かせた。
8月には「KCON LA」に出演し、9月はメンバーを代表して佐藤景瑚・與那城奨がロサンゼルスを訪問し、10月22日にリリースする10TH SINGLE『Handz In My Pocket』のプロモーション活動を展開している。こうした今年一年の数々の挑戦と成果、そして果敢なグローバルアピールが認められ、今回の「Jingle Ball」出演という快挙へと繋がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆JO1、アメリカ最大年末音楽フェス出演決定
◆JO1、グルーバル活動認められ快挙に繋がる
