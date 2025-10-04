【京都】混雑回避で巡る紅葉名所 京都観光の代表「清水寺」がシンボル！東山コース
■[/SHEAD]秋といえば紅葉。数多くの紅葉スポットがある秋の京都に出かけるという人も多いのでは…？そこで、今回は紅葉名所と周辺スポットを抜粋してエリアごとにおすすめ周遊コースを紹介！混雑回避術を活用して、効率よく楽しもう。
【写真】知恩院ではライトアップも開催
世界遺産の「清水寺」など京都といえば外せない観光スポットが集まっているのが「東山」エリアだ。スイーツなども味わいつつ、京都の魅力を存分に満喫しよう。
■知恩院(ちおんいん)
[SHEAD]伽藍を彩る紅葉をゆっくりと観賞
宗祖・法然上人が1175年、吉水の地に草庵を結んだことを起源とする。友禅染の創始者として有名な宮崎友禅ゆかりの庭園「友禅苑」をはじめ、境内各所がシーズンには秋色に色づく。東山の湧き水を引き入れた庭園と枯山水の庭園で構成された昭和の名園「友禅苑」では、補陀落(ふだらく)池に立つ聖観音像を紅葉が包む。東山の紅葉名所と比べると、混雑が少なめなのも魅力的。
友禅苑が光に包まれるライトアップも開催。今年も国宝・三門の回廊に上がれるほか、御影堂、女坂などもよりロマンチックに！
ライトアップDATA
時期：2025年11月19日(水)〜12月7日(日)
点灯時間：17時30分〜21時30分(最終受付21時)
混雑回避！観覧術
境内でも上段に位置する、勢至堂(せいしどう)と呼ばれる知恩院最古のお堂の周辺が穴場。11月中旬に見頃を迎え、美しい紅葉がのんびりめでられる！
↓徒歩約8分
■あのん 京都祇園本店
■本店限定のセットに秋の味が登場
おはぎで知られる「サザエ」がプロデュースするあんスイーツ専門店。長年培ってきたあん作りの技で新スイーツを展開する。名物あんぽーねと月替わりのお菓子、さらに定番・期間限定のお菓子を選べる本店だけの季節のあのん三宝菓が人気。
和栗と深煎りきな粉を使用した特製のあんと、自家製マスカルポーネクリームが融合した秋限定のあんぽーねなど、季節を感じられるお菓子もぜひ味わって。
↓徒歩約7分
■建仁寺(けんにんじ)
■枯山水の名庭の紅葉を四方から見る
京都最初の禅寺であり、俵屋宗達筆「風神雷神図屏風」(展示は複製)や法堂の「双龍図」、大雄苑の庭など、多数の見どころが。本坊の中庭｢潮音庭｣では、三尊石を包むようにカエデが彩りを添える。三門周辺も美しいので、くまなく散策して。
2005年に作庭された本坊中庭にある潮音庭は、中央に三尊石とその東に座禅石、周りにカエデが配される枯淡な四方正面の禅庭。錦秋に染まる名庭を四方から眺めよう。
混雑回避！観覧術
境内は自由に散策でき、広いので密になりにくい。開門直後は並ぶことが多く、16時ごろが最もすいている。
↓徒歩約10分
■高台寺(こうだいじ)
■臥龍池(がりょうち)の神秘的な光に息を飲む
豊臣秀吉の正室・北政所(ねね)が1606年に秀吉の菩提を弔うために創建。方丈前庭「波心庭」ではテーマに沿ったしつらえが施され、創建時の堂宇が残る高台寺庭園では池を囲むように紅葉する。落葉した紅葉が水面に浮かぶ様子は絶景！
ライトアップDATA
時期：10月下旬〜12月上旬
点灯時間：17時〜21時30分(最終受付)
混雑回避！観覧術
点灯後すぐは混雑が予想される。高台寺はほかより遅くまで点灯しているので、遅めに訪れるのもおすすめ。
↓徒歩約15分
■清水寺(きよみずでら)
■都と紅葉を見晴らす世界遺産の名刹
778年に延鎮上人が開山し、1994年にはユネスコの世界文化遺産に登録された名刹。約13万平方メートルの広大な寺域には国宝や重文が多数点在、秋には約1000本のヤマモミジが500基以上の照明で照らされる自然美と建築物が調和した光景が見られる。放生池付近から見る三重塔は必見で、高さ約31メートルの重要文化財・三重塔を放生池周辺から見ると、水面に映る紅葉と朱色の塔、観音慈悲光が織り成すあでやかな光景が広がる。また「清水の舞台」として知られる本堂の下には、ため息が出るほど美しい紅葉が広がり、真紅の中に浮かび上がる舞台を楽しめる。伽藍建築の雄大さと調和する光景に感動すること間違いなし！
また、紅葉や伽藍が青空に映える昼も見応えたっぷり。徐々に太陽が沈んでいく夕暮れ時の景色も見逃せない美しさ。
ライトアップDATA
時期：2025年11月22日(土)〜12月7日(日)
点灯時間：17時30分〜21時(最終受付)
混雑回避！観覧術
ライトアップの時間帯は混雑必至。受付終了60分前であれば、比較的人が減り始めるので狙い目。
↓徒歩約30分
■京町家おばんざい こはく
■京都の地酒と京野菜でしっぽり
四季折々の京野菜や京都食材で腕を振るう料理人が作る創作和食と、豊富にそろう日本酒が評判の店。京野菜を中心とした旬の食材や、地酒にぴったりの季節感のあるおばんざいは見た目にも美しく、女性の一人客が多いことも特徴だ。料理には利尻産昆布と枕崎産カツオ節のダシを使用。ダシの旨味をしっかりと感じられるおばんざいを味わおう。
ウォーカープラスでは紅葉特集を掲載中！ぜひ本記事を参考にしつつ、最新情報をチェックして出かける参考にしてみて。
※本記事は関西秋Walker2025の内容を転載したものです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
