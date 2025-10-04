「METAL ROBOT魂」新商品に「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」が登場ガンダム・マルコシアスが立体化か？
【「METAL ROBOT魂」新商品 予告】 10月4日 公開
BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「METAL ROBOT魂」新商品の予告画像を10月4日に公開した。
「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて公開され、ハッシュタグには「鉄血10周年」や「ウルズハント」などがあり、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場する機体かと思われる。
また、特徴的な大きなアンテナパーツや直線的なアーマーなどから「ガンダム・マルコシアス」ではないかと思われる。
今後の発表に期待したい。
Coming Soon...#ガンダムフィギュア #ROBOT魂#鉄血10周年 #g_tekketsu #鉄血のオルフェンズ #ウルズハント pic.twitter.com/xuobE8RoXj- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) October 3, 2025
(C)創通・サンライズ