【アルピーヌが総合優勝】写真で振り返る、WEC第7戦・富士スピードウェイ
Hypercar
9月28日、WEC世界耐久選手権第7戦の決勝レースが、富士スピードウェイで行われた。
ハイパーカーはアルピーヌ、LMGT3はコルベットが勝利を勝ち取った。リザルトは以下の通り。
【画像】写真で振り返る、WEC第7戦・富士スピードウェイ 全57枚Hypercar
順位/マニュファクチャラー/No./チーム/ラップ/ギャップ/ベストラップ
1/ALPINE/#35/ALPINE ENDURANCE TEAM/202/-/1:31.148
2/PEUGEOT/#93/PEUGEOT TOTALENERGIES/202/7.682/1:31.052
3/PORSCHE/#6/PORSCHE PENSKE MOTORSPORT/202/8.167/1:31.133
4/PORSCHE/#5/PORSCHE PENSKE MOTORSPORT/202/16.083/1:31.043
5/ASTON MARTIN/#009/ASTON MARTIN THOR TEAM/202/39.761/1:30.907
6/CADILLAC/#12/CADILLAC HERTZ TEAM JOTA/202/43.567/1:30.507
7/TOYOTA/#7/TOYOTA GAZOO RACING/202/45.031/1:31.327
8/BMW M/#20/BMW M TEAM WRT/202/50.362/1:31.290
9/FERRARI/#83/AF CORSE/202/58.989/1:31.566
10/PEUGEOT/#94/PEUGEOT TOTALENERGIES/202/1:11.542/1:31.040
11/PORSCHE/#99/PROTON COMPETITION/202/1:14.826/1:31.518
12/FERRARI/#50/FERRARI AF CORSE/202/2:08.878/1:31.736
13/CADILLAC/#38/CADILLAC HERTZ TEAM JOTA/201/1 Lap/1:31.006
14/ALPINE/#36/ALPINE ENDURANCE TEAM/201/1 Lap/1:31.085
15/FERRARI/#51/FERRARI AF CORSE/201/1 Lap/1:31.023
16/TOYOTA/#8/TOYOTA GAZOO RACING/200/2 Laps/1:31.483
17/ASTON MARTIN/#007/ASTON MARTIN THOR TEAM/113/89 Laps/1:31.201
18/BMW M/#15/BMW M TEAM WRT/68/134 Laps/1:31.583
田中秀宣
LMGT3
順位/マニュファクチャラー/No./チーム/ラップ/ギャップ/ベストラップ
1/CORVETTE/#81/TF SPORT/185/-/1:41.551
2/FERRARI/#21/VISTA AF CORSE/185/3.010/1:41.167
3/BMW M/#31/THE BEND TEAM WRT/185/4.888/1:41.442
4/BMW M/#46/TEAM WRT/185/8.482/1:41.674
5/PORSCHE/#92/MANTHEY 1ST PHORM/185/8.697/1:41.337
6/FERRARI/#54/VISTA AF CORSE/185/18.271/1:41.311
7/ASTON MARTIN/#27/HEART OF RACING TEAM/184/1 Lap/1:41.288
8/MERCEDES-AMG/#61/IRON LYNX/184/1 Lap/1:41.398
9/LEXUS/#78/AKKODIS ASP TEAM/184/1 Lap/1:41.708
10/McLAREN/#95/UNITED AUTOSPORTS/184/1 Lap/1:41.585
11/CORVETTE/#33/TF SPORT/184/1 Lap/1:41.519
12/FORD/#77/PROTON COMPETITION/184/1 Lap/1:41.488
13/PORSCHE/#85/IRON DAMES/184/1 Lap/1:41.646
14/McLAREN/#59/UNITED AUTOSPORTS/184/1 Lap/1:41.449
15/LEXUS/#87/AKKODIS ASP TEAM/184/1 Lap/1:41.665
16/MERCEDES-AMG/#60/IRON LYNX/183/2 Laps/1:41.118
17/ASTON MARTIN/#10/RACING SPIRIT OF LEMAN/183/2 Laps/1:41.327
18/FORD/#88/PROTON COMPETITION/143/42 Laps/1:41.645
田中秀宣