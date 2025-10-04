お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が3日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。レギュラー番組の日本テレビ系「しゃべくり007」の裏話を明かした。

この日はジャングルポケットのおたけと太田博久、元BiSHのハシヤスメ・アツコがゲスト。おたけの実家の人気もんじゃ店でロケをした。

1年前に同店訪問を希望したが、「（おたけに）断られた。“予約がいっぱいでダメなんだよね”みたいに言われた」とハシヤスメは告白。太田は「この店に入れるかどうかはタレント力。ウーマンラッシュアワーの中川パラダイスさんは、真冬に頭に雪積もるぐらい並ばされた」と暴露した。

これを受け有田は、しゃべくりレギュラーのネプチューン原田泰造と堀内健、チュートリアル福田充徳と同店を訪れたときのエピソードを口に。

「なんで来たか知ってるか？しゃべくりに来てくれた時に、おたけがめっちゃ面白かったけど、面白かったとこが全カットだったの。俺たちはスタッフに“あれはダメ。おたけのあんなに面白いの切っちゃダメだよ”って言って」「俺たちのおたけ株が上がった。だから“おたけの店行ってあげよう”って言って来たのよ」と説明した。

しかし、タレント力で客を選んでいる疑惑が浮上し「まさかの金を計算してたっていうからさ」とガッカリの有田。今のハシヤスメが予約を希望したらどうする？と問われたおたけは「今は良いです！」と答えて笑わせた。