【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）

【映像】「足裏キックフェイント」から圧巻ゴール

U-20日本代表のMF石井久継（湘南ベルマーレ）が、足裏キックフェイントでGKをかわしてゴール。冷静すぎるフィニッシュにファンが大興奮している。

U-20日本代表はU-20ワールドカップのグループステージ第3戦でU-20ニュージーランド代表と対戦。攻守で相手を圧倒して3-0で勝利し、日本史上初となる3連勝での決勝トーナメント進出を決めた。

トドメの3点は、圧巻のゴールだった。82分、日本が自陣中央でボールを奪うとカウンターを発動。 中央から駆け上がる石井が左手でゴール前のスペースを指差し、ボックス手前のFW高岡伶颯から相手DFの股抜きパスを引き出す。相手GKヘンリー・グレイとDFジェイデン・スミスを前を封じられたが、石井は足裏を駆使した冷静なキックフェイントで左方向に切り返す。嘲笑うかのように2人をかわし、最後は左足でシュートを流し込んだ。

勝利を決定づけるゴールに石井は、満面の笑みを浮かべながらベンチメンバーのもとへ駆け出していき、喜びを爆発させた。一方、ニュージーランドの選手たちは衝撃を受けて呆然としているようだった。

実況、解説、ファンが大興奮

実況・原大悟氏は「落ち着きすぎ！」とシャウトし、解説・名良橋晃氏は「切り返しだ！これ振りたくなりますけど、この落ち着きと切り返し。うますぎる。（足裏でボール）なめるプレーね。ベルカンプ（元オランダ代表FW）みたいでしたね」と大絶賛した。

初戦に続く石井の今大会2点目は、SNS上でも大きな話題に。ファンは「うんま」「上手すぎて謎に笑いが止まらんかった」「つぐうまぁぁいい！」「完璧すぎる」「久継のフェイントうますぎやろ笑」「キックフェイント完璧すぎて笑う」「冷静の権化」「なんでゴール前であんな落ち着いてる？」「2点差あるからだろうけどさ落ち着きすぎやん」「鎌田かよ」「石井のシュートキャンセルからの持ち替えて逆足は夢に出るレベル」と大興奮だった。

文句なしのグループステージ首位突破を決めた日本は、10月9日のラウンド16でC組・D組・E組3位の成績上位国と対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

