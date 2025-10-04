3拠点生活の田中律子、“海の家”で豊作のフルーツを披露 バナナやレモンなどが「めちゃくちゃ育ちます」
タレント・俳優の田中律子（54）が2日、自身のインスタグラムを更新。“海の家”で豊作のフルーツを披露した。
【写真】「めちゃくちゃ育ちます」田中律子が“海の家”で育てたバナナやレモン
現在、東京の自宅、沖縄の“海の家”、緑豊かな“山の家”の3拠点生活を送っている田中。
この日は「ちょっと前の沖縄」と書き出し、「朝方はよく雨が降るから、バナナやレモン、シークァーサー、ドラゴンフルーツめちゃくちゃ育ちます」と“海の家”で約10年間育てているという立派なバナナやレモンなどの写真とともに豊作を伝えた。
「収穫したら、お礼肥料をあげて、自然の恵みに感謝です ありがたくいただきます」と大地の恵みに感謝を示しつつ、「さてと、レモンはレモンサワーとあとはハチミツに漬けてハチミツレモン」を作る予定であると明かした。
コメント欄には「素晴らしい」「地産地消でエシカル消費最高!!」「美味しそう」「いい笑顔」「最高の贅沢」「とても素敵」などの声が寄せられている。
