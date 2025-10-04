自民党の総裁選挙は4日、投開票が行われます。5人の候補者たちは4日朝、意気込みを語りました。

小林鷹之元経済安保相

「今こそ強いリーダーが必要だと、 ぶれないリーダーが必要だと、そういう思いで私自身一候補者 としてこの総裁選に臨んでまいりました。最後の最後まで走り抜いていきたい」

茂木敏充前幹事長

「総裁選を通じて自分の施策、これはしっかりと訴えてきたつもりでして、一票でも多くご支持を頂けるように、引き続き最後の最後まで頑張りたい」

林芳正官房長官

「投票箱の蓋が閉まるまではですね、最後の最後までこの私の林プランそして、この熱意をですね、お伝えをして戦いに臨ませていただきたい」

高市早苗前経済安保相

「特に国会議員の皆様のご支持、この数日間で急激に広がっている、多くの仲間のおかげでどんどん広がっている、そんな手応えでございます」

小泉進次郎農水相

「もうとにかく感謝の気持ちでいっぱいです。一人一人の活躍の機会をしっかり作る、全員野球の自民党を作ります」

総裁選は国会議員票295票と、党員票295票のあわせて590票をめぐって争われ、1回目の投票は午後1時過ぎから始まります。1回目で過半数を獲得する候補は出ない見通しで、上位2人による決選投票が行われ、午後3時ごろに結果が判明する見通しです。

衆参ともに少数与党ですが野党側の足並みが乱れていて新しい総裁は今後開かれる臨時国会で、次の首相に指名される見通しです。