野鳥フォルダを開放してみた！ 小鳥から猛禽までモフモフ感を精緻にとらえた映像へ「これはカワイイ」「迫力ある」「凄いな」の反響
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『野鳥撮影ショート』という超ローカルお散歩さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
野鳥撮影ショート
短めの動画リクエストを頂いたので作ってみました。 ショートでご興味持っていただけましたら ぜひフォローご視聴よろしくお願いいたします。
主に埼玉県のお散歩動画を投稿している超ローカルお散歩さんが、鳥フォルダを開放しました。
最初に登場したのはカワウ。黒い翼は羽根がウロコのように重なり美しいです。
小鳥たちのモフモフ感も精緻に捉えました。上から順にジョウビタキ、ハクセキレイ、シジュウカラ、コゲラです。
青い尾っぽが美しいオナガは集まっているところを撮影。
丸っこいカワラヒワも群れで。可愛いです。
途中、超ローカルお散歩さんは硬そうな鳥さんたちもUP。
これには「つるつるしててかわいい」「鉄の鳥さんや」「うーんこれは鳥！」といい反応が寄せられます。
続いては飛んでいるノスリの姿です。
猛禽ならではのシルエットがカッコいい。
同じく猛禽類のチョウゲンボウ。こちらはクリッとした目が可愛いですね。
お馴染みのスズメやカルガモも羽根の質感が迫りくるような迫力があります。
水面に映る姿もクッキリと綺麗です。
超ローカルお散歩さんが撮影した沢山の鳥たちの姿に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ロングバージョンの『野鳥撮影 41種』ではカメラの話や撮影時の様子や鳥の種類についても詳しくありますので、よろしければそちらもどうぞ。
視聴者のコメント
・うおっかっわいいい！！！
・フサフサ感がいいですねぇ
・おお、なんか迫力ある
・この写真凄いな
・これはカワイイ
・澄んだ水も合わせて美しい