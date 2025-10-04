落語家の立川生志＝福岡県筑紫野市出身＝と、兄弟子の志の輔による恒例の「兄弟会」が12月19日午後4時から、福岡市博多区の博多座で開かれる。今回で15回目を迎えることについて、生志は「ほとんど独演会しかやらない志の輔がここまで続けてくれていることがありがたい」と感謝しつつ、「高座に上がったら芸人なんで負けたくない。そういう思いでしゃべるという意味では、他の二人会とは違います」と意気込む。

高座に上がる順番を毎年替えながら、それぞれが持ち時間50分で1席ずつ披露する。今回は兄弟会を締めるトリを志の輔が務める番。最後は大ネタを堪能できるのが恒例となっている。当日のネタについて事前に相談はしないが、トリでは落語の中でもドラマチックなものを見せようという意識を、2人で共有しているという。

前半に高座へ上がる生志は福岡のラジオ番組で毎週、1週間のニュースを基にした落語を創作して披露している。「今回はマクラ代わりに時事ネタの落語を一席やってから古典落語をやろうかなと思っています」と明かす。

A席6500円、B席5000円。電話やインターネットによるチケット販売は10月25日午前10時から。博多座電話予約センター＝092（263）5555。

（佐々木直樹）