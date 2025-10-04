『オールスター感謝祭』東京世界陸上 日本代表チームが緊急参戦
TBSできょう4日、今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25秋』(18:30〜23:48)が生放送される。今回も、豪華俳優陣＆人気芸能人が出演。さらに、2週間前に日本中を熱狂の渦に巻き込んだ「東京2025世界陸上」の日本代表チームが緊急参戦することも決まった。
左から福部真子選手、藤井菜々子選手、三浦龍司選手、村竹ラシッド選手
出演する選手は、福部真子選手(女子100ｍハードル)、藤井菜々子選手(女子20km競歩)、三浦龍司選手(男子3000ｍ障害)、村竹ラシッド選手(男子110ｍハードル)で、さまざまな企画に挑戦する。
なお、俳優陣は10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤほか、豪華な顔ぶれが出演する。
今回も抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”に加え、自身のスマホからもスタジオと同じクイズに参戦可能。さらにTBS IDにログインすれば、競技に参戦する芸能人の応援も可能になる。
