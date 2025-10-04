◇米女子ゴルフツアー ロッテ選手権 第3日（2025年10月3日 米ハワイ州 ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、2位から出た岩井明愛（23＝Honda）が3バーディー、2ボギーの71で回り通算13アンダーで単独首位に浮上した。

ホールアウトした岩井明は、WOWOWのインタビューに応じ「風もあって、ピンも振ってあってタフな1日だったけど、アンダーパーで回れて良かった」とほっとした表情で話した。

強風の中で耐えた。1番パー5で3メートルを沈めてバーディー発進すると、パー3の4番は難しいピンを攻めて1メートルにつけてスコアを伸ばした。

7番では2メートルのパーパットがカップに蹴られたが、10番で8メートル近いロングパットをねじ込んで挽回した。

12番ではバンカーから寄せ切れずにボギー。18番では1メートル強のチャンスを逃すなど波に乗り切れなかったが、16番、17番の難関ホールもパーを並べてアンダーパーにまとめた。

首位で最終日を迎えるのはツアー初優勝を飾った8月のポートランド・クラシック以来。ツアー2勝目に向けて「全ショット、全パットを大事にしていきたい」と力を込めた。