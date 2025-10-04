ÄÌ»»2730°ÂÂÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀÄÌÚ»á¤¬ÁáÂç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°
¡¡ÁáÂçOB¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ»á¡Ê43¡Ë¡á¥ä¥¯¥ë¥ÈÆÃÊÌGMÊäº´¡á¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐÈÄ¡¢¸«»ö¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±»á¤ÏµÜºê¡¦Æü¸þ¹â¤«¤é»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¡¢Æ±´ü¤ÎÄ»Ã«·É»á¡Êºå¿À¤Ê¤É¡Ë¤é¤È²«¶âÀ¤Âå¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£3Ç¯½©¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É3ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¡¢ÁáÂç¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£4Ç¯½©¤ÎV4¤ÏÆ±Âç½é¤Î10ÀïÁ´¾¡¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë3²óµ±¤¯¤Ê¤É¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¸å¤â7µåÃÄ¤ËºßÀÒ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»2730°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤â2ÅÙÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®Ãæ¤Ç¡Öµ¤Éé¤ï¤º¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÏ»Âç³Ø¤Î±þ±ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É²þ¤á¤Æ¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ±çÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥×¥íÀ¸³è¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È1µåÆþº²¤Ï¶»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£