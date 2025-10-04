弁護士の橋下徹氏（56）が4日、MBSテレビ「せやねん！」に出演。大阪府知事・大阪市長代の“因縁の相手”とバトルを繰り広げた。

同日午後に投開票される自民党総裁選に向け、ゲストに招かれた橋下氏が生解説したこの日。同局・山中真アナウンサーがしゃべり始めると、MCのトミーズ・雅が「あ、大丈夫ですか？橋下さん来てますけど。前、来てる時は嫌いで休んだんでしょ？」とツッコミを入れた。橋下氏が政治家時代、ぶら下がり取材や番組内で丁々発止のバトルを繰り広げたのが山中アナ。そんな因縁から、前回山中アナが欠席した際には橋下氏が「僕がいるからですか？」と言って笑わせていた。

山中アナは、雅からのイジリに「嫌いで休んだんじゃないです。ノド傷めてただけですし、嫌いでも好きでもなく、いつもちょうどいい距離感で…」と苦笑いした。橋下氏は「いや〜、SNSで悪口ばっかり書いてるんでしょ？」と言いがかり!?「書いてない！それは政治家時代に、ちょうどいい距離感で。橋下さんは今コメンテーターですからむしろ近く、一緒に番組を…」と親近感をアピールする山中アナから逃げるフリをして、共演陣の爆笑を誘った。

その後、国会議員の待遇についての話題となった際、橋下氏は「多くの何百人という国会議員には永田町での生活にあこがれて、なってる人がいっぱい居る。領収証出さずに飲み食いの上限無制限、外国に行けば大使館の人たちがアテンドしてくれて、飛行機は保安検査もスルー…そんなことやってたらこの職業辞められない」と皮肉を込めた。

「憧れの生活があるとはいえ、政治家は志でやってると信じたい」と言うチュートリアル・徳井に、「総理になるような人はほんとに志がないとできない、命削られるような仕事だから。（総裁選の立候補者たちは）志でやってると思いますけど」と返した。ここで、山中アナから「橋下さんも知事時代、もちろん志でやってたと思いますが」との声がかかり、「ほんと（にそう思ってる）？利権のためだとかずっと言ってたでしょ？」と再びつっかかり、山中アナも大笑いだった。