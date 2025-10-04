将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝にタイトル戦初登場の中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第１局が４日、宮崎・都城市の霧島創業記念館「吉助」でスタートした。

西山は花柄をあしらった藤色の着物に紺の袴（はかま）姿で対局場に入室。中は若草色の着物にえんじの袴。前髪を下ろしマスクを着用した姿からは、なかなか表情が読み取れない。振り駒の結果、西山の先手となり、飛車を７筋に振る三間飛車を選択。後手の中は角道を開ける立ち上がりとなった。

中は１０手目で飛車先の歩をぶつけて角交換を主張。西山が応じると、中が１６手目で飛車を成り込んだ。続いて西山が１７手目で９筋に角を打ち、１８手目で中が自陣に竜を引くという展開。さらに西山が飛車を８筋に振って飛車交換を主張し、中が応じた。持ち時間は３時間（チェスクロック）。

西山は前期三番勝負で第１局で挑戦者・福間香奈女流五冠（当時）に敗れた後、福間が体調不良のため第２、３局を不戦敗となったため、３期連続５期目のタイトルを防衛。永世女王に続きクイーンの称号を得た。

中は８月１２日に指され、９月１３日に囲碁・将棋チャンネルで放映された本棋戦本戦の挑戦者決定戦で福間香奈女流六冠に勝利し、三番勝負に進出した。

現在の女流将棋界では、二冠の西山と六冠の福間がタイトルを占めており、昨年１１月に女流棋士に転向した中が二強に割って入るかどうかに注目が集まっている。