ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は３日（日本時間４日）に４日（同５日）から敵地フィラデルフィアで行われるフィリーズとの地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）第１戦前の会見に出席した。主な一問一答は以下の通り。

――ポストシーズン初登板した

「そうですね。ポストシーズンも初めての経験だったので、その中で、４点差でしたけど９回、投げることができて、自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので、これからの次のシリーズで生きるのかなと思います」

――１００マイル（約１６０・９キロ）投げられた。ショウヘイはどのぐらい声をかけてくれたのか

「１００マイル投げれて、自分の出せるであろうパフォーマンスが出せるようになって、球速だけじゃなくてコントロールだったり変化球ってところも自分の思うようなボールが投げれることによって、そこは自信を持って試合に挑めてるなって感じますし、大谷さんからはそんなに声かけてもらってないですけど、『早く投げんかい』とかしか言われないですね（爆笑）」

――リリーフの難しさ

「そうですね、短期間のこの今のこのポストシーズン限定で中継ぎなんですけど、その分なんて言うんですかね、準備に時間をかけて、球数を多く時間をかけて投げても、今の期間は体力的には持つと思うんですけど、シーズンでそれができないと思うので、そういった意味で、この準備の難しさってのは中継ぎでは感じますけど、毎試合毎試合チームの力になれるっていうところでは、そういったところの面白さはあるのかなと思います」

――ショウヘイは明日初めてポストシーズンで投げる

「そうですね。僕自身そこまで投げていて違いは感じなかったですけど、中継ぎでシーズン中は先発で投げて今回中継ぎなので、そこの違いの方が感じたので、僕の中ではそこまで、まだ感じないのかなとは思ってます」

――腕の角度を変える難しさ

「その、アングルに関しては肩の影響もあったので、元々今年の最初の方は逆に自分らしくない角度だったと思うので、それがトレーニングだったり、そういったところで正しい動きだったりっていうのを学習させながら、今は無意識に投げてるだけなので、そこまで投球の中で意識したわけではないので、そこまで難しくはなかったです」

――メジャー１年目がもうすぐ終わる

「日程的な違いは日本と結構違うと思うので、そういった意味で、移動もそうですし、試合以外のところも難しさは感じて、試合の中では自分のパフォーマンスが出せない中で、春先終わってしまったので、なんて言うんですかね、メジャーのこの技術的なところだったり、レベルの高さを感じる以前に、自分で自滅するような形で苦しんでたので、そこはまだ感じれてない部分はありますけど、ポストシーズンで今、そこそこパフォーマンスが戻ってきてる中で、これから経験できることが、１年目、一番の収穫になるのかなとは思っています」

――リハビリ中の不安は

「離脱する段階で、自分の中で、完璧な状態で戻りたいと思ってましたし、もしかしたら今年それができないかもしれないという覚悟の中でリハビリを行ったので、そういった気持ちももちろんありましたし、こう時間はかかりましたけど、トレーナーだったりコーチだったり、いろんな人に支えてもらって、今ここまで状態を上げることができたので、そこには本当にすごく感謝してますし、それを残りのポストシーズンだったり、来年以降パフォーマンスとして発揮したいなとは思ってます」

――アメリカで１年過ごした。野球観への影響は

「そうですね、さっきも言った通り。自分のパフォーマンスを出せないまま、張りを出してしまったので、自分の実力がどうだとか、そういうところをわからないまま、リハビリに入ってしまう、もったいなさも感じてましたし、ただ、その中でマイナーで１か月ちょっとだったり、上でも長い中で試合を見たりだとか、日本とは違うチームワークの基準だったり、そういったものをすごく勉強になったのかなと思います」

――ポストシーズンの役割と意気込み

「そうですね。投げる場面は僕が決められないので。任せられたところを精一杯投げて、チームのためになればいいかなとは思ってます」

――ポストシーズン初登板を振り返って

「まだまだ良くなる感覚はあるんですけど、その日持ってた１００パーセントは出せたのかなとは思ってます」

――フィリーズファンの印象

「そうですね。すごく熱狂的ですし、アウェイの中だとトジャー・スタジアムとまた違う雰囲気だと思うので、そういった環境でポストシーズンで経験できることはすごく良かったですし、この環境で自分のパフォーマンス出せたら、自信にもなっていくんじゃないかなとは思ってます」

――ベンチで学んだこと

「横から見てるとコースだったり、球だったりわかりにくいところはあるので、あんまり配球だったり、そういったところは横からだとわかりにくかったので、一流選手の体の使い方だったり、そういったところを見るようには心掛けてました」