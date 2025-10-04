10月2日（木）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが“最近一番しょんぼりした出来事”を明かした。

“10（トウ）月2（フ）日”の語呂合わせから「豆腐の日」でもあるこの日は、豆腐が主役の料理を紹介。たっぷりのきのこあんでいただく、あったか豆腐料理「とろとろきのこ豆腐」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

さらに、恒例のプライベートクイズ「DAIGOクイズ」の出題も豆腐にちなんだもの。豆腐のようにもろくて崩れやすく、しょんぼりしがちな人を「豆腐メンタルの人」というが、ポジティブなDAIGOもたまにはしょんぼり落ち込むことも。そこで問題「DAIGOが最近一番しょんぼりした瞬間はいつでしょう？」。

長谷川先生の解答は「娘さんに“膝の上に乗る？”って言って断られたとき」。DAIGOパパの子煩悩ぶりをよく知る先生ならではの推理に「あ、いいですね～」とうなるDAIGOだが、結果は惜しくもハズレ。正解は「“あ、この時間なら子どもたち2人とも起きてるかな？”っていう時間帯に家に帰ってドアを開けたんだけど、ちょっと早めに寝ちゃってたとき」だという。

たまの早い帰宅、子どもたちと遊ぶつもりで帰ってきたのに、肩すかしを食らってしょんぼりする経験は、親なら誰にもあるもの。もちろん長谷川先生にもあったようで、「それはしょんぼりですね」と同情を寄せると、そのときの残念な気持ちを思いだしたのか「ガッカリしました…」と肩を落とすDAIGO。

共鳴し合う2人のパパに、視聴者からは「それは本当にガッカリだわ…」「早寝早起きはお子様あるある」「長谷川先生の答えもDAIGOの正解も可愛くてほんわり」などの声が上がっていた。

（※レシピ）

とろとろきのこ豆腐

＜材料（2人分）＞

豆腐（絹） 350g

えのきだけ 100g

しいたけ 3枚

しょうが 5g

豚バラ肉（薄切り） 80g

青ねぎ（細・小口切り） 1本

七味唐辛子 適量

サラダ油 適量

【☆煮汁】

水 150ml

みりん 大さじ3

しょうゆ 大さじ3

砂糖 小さじ1

水溶き片栗粉 小さじ2

＜作り方＞

（1）えのきだけは半分に切り、しいたけは2mm幅に切り、しょうがは2mm角の棒状に切り、豚バラ肉は2cm長さに切る。

（2）フライパンにサラダ油少量を熱して豚肉を中火で炒め、えのきだけとしいたけを加えて炒め、煮汁の水、みりん、しょうゆ、砂糖を加えて4分煮る。

（3）豆腐は一口大に切って器に並べ、しょうがをのせてふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで2分加熱する。

（4）（2）に水溶き片栗粉を加えて、混ぜながら沸騰させる。

（5）（3）の豆腐から出た水分を取り、（4）をかけて青ねぎの小口切りを散らし、七味唐辛子をふる。

なお、「とろとろきのこ豆腐」の調理の様子は、10月2日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。