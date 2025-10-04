車やマイホームなど、大きな買い物をするときに男尊女卑な接客を受けたという人も。

今回は、新車を購入する際に出会った失礼な販売員さんとのエピソードをご紹介します。

うちの夫、無免許ですけど？

「夫婦で新車を買いに行ったときのこと。販売員の男性は夫にしか名刺を渡さず、説明をするときも夫の顔しか見ず……。私のことなんて、夫の付属品としか思っていないようでした。夫も戸惑っていたけど、店員さんは気にも留めず夫に話し続けていました。

夫に試乗を勧めたとき、夫が『僕、免許持ってないんで』と言ったら、その販売員さんがポカンとしていて、思わず笑ってしまいました。『妻が運転するので』『妻の車を買いに来たんです』『ちなみに支払いも妻がします』と言って、ようやく状況を理解したみたい。慌てて私にすり寄ってきたけど、『男性にしか話しかけないお店で購入する気はありません』と言って帰りました。

土地柄もあるのかもしれないけど、今時奥さんの存在を無視するなんてありえない。安い買い物じゃないし、こういう接客をする店員さんがいる店では、絶対に何も買いません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 車は旦那さんが運転するもの、とは限りませんよね……。奥さんだって運転しますし、共働きであれば支払いにも関わってくるでしょうし……。どうしていまだに奥さんの存在を無視するのか、理解しがたいです……。

