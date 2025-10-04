ナゲッツ前HCのマイケル・マローンがフルタイムのアナリストとして『ESPN』入り

10月4日（現地時間3日、日付は以下同）。アメリカのスポーツ専門局『ESPN』は、複数のNBAチームで指揮を執った経験を持つマイケル・マローンと契約したことを発表した。

今後マローンは、スタジオとゲームのアナリストとしてフルタイムで活動予定。最短で6日に放送される番組“NBA Countdown”へ出演し、マリカ・アンドリューズ記者、ケンドリック・パーキンス（元ボストン・セルティックスほか）、シャムズ・シャラニア記者、ボブ・マイヤーズ（元ゴールデンステイト・ウォリアーズのフロント）らと共演していくという。



ESPN signs #NBA Champion head coach Michael Malone

Malone to debut on NBA Countdown with @malika_andrews & @KendrickPerkins this Sunday pic.twitter.com/o4omSGtR0z

- ESPN PR (@ESPNPR) October 3, 2025

54歳のマローンは、これまでニューヨーク・ニックスやクリーブランド・キャバリアーズなどでアシスタントコーチ（AC）を務め、ヘッドコーチ（HC）としてサクラメント・キングスで約2シーズン、デンバー・ナゲッツで約10シーズン指揮を執ってきた。

ナゲッツではニコラ・ヨキッチ、ジャマール・マレーを中心にプレーオフ常連チームを束ねて、2022－23シーズンにフランチャイズ史上初優勝を経験。ナゲッツという球団において、レギュラーシーズン通算471勝、プレーオフ通算44勝でいずれも歴代最多を誇る。

昨シーズン終盤にナゲッツの指揮官を解任後、マローンはオクラホマシティ・サンダーとミネソタ・ティンバーウルブズが対戦した「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルで、“NBA Countdown”に出演していた。