8月29日の公開から28日間で興行収入40億円を突破するなど大ヒットを記録している二宮和也主演映画『8番出口』。カンヌ国際映画祭、トロント国際映画祭、釜山国際映画祭など世界各国の映画祭に正式招待され、さらにはNEON配給による北米公開も決定するなど、日本のみならず海外での注目度も高まっている。そんな本作の大ヒットを記念して、監督を務めた川村元気にインタビュー。川村監督と親交のある映画ジャーナリストの宇野維正を聞き手に迎え、公開後だから話せる秘話を含め、たっぷりと語り合ってもらった。（編集部）

参考：『8番出口』がカンヌで絶賛された理由 再現度の高い息苦しさと異変に気づいた先の未来へ

ーー『8番出口』、大ヒットおめでとうございます。

川村元気（以下、川村）：ありがとうございます。とても嬉しいです。

ーー同じ東宝配給とはいえ、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（アニプレックスと共同配給）と『国宝』が空前のヒットとなっている真っ最中での公開ということで。特に6月公開の『国宝』に関しては、夏が終わってもこんなことになってることは想定できなかったと思うんですけど。

川村：そもそも、8月公開には到底間に合わないだろうというところから、この企画は始まったんです。

ーーゲームがリリースされたのが2年前の年末ですもんね。

川村：はい。そこから1年足らずで撮影に入ってるんで。自分としては『電車男』や『モテキ』以来のスピード感でした。

ーーそっか。このスピード感も経験済みということなんですね。

川村：危うさもありますが、そういう勢いで作った時に出るパワーみたいなものもあると思っています。平瀬（謙太朗）君と一緒に脚本を作って、そこに二宮（和也）君に参加してもらったのが去年の春ぐらい、撮影が11月からだったので、そもそも今年のカンヌには絶対に間に合わないスケジュールだったんです。ところが、カンヌ映画祭のプログラムディレクターのクリスチャン・ジュンヌから「CGは未完成でいいから出してみてほしい」と励ましてもらって。ギリギリまで追い込んで出したら正式招待作品に選んでもらえた。それで映画祭までに必死で完成させて、滑り込んだのが8月29日の日本公開で。

ーー信じられないようなスケジュール感で。もちろんゲームが世に出てから動き出したわけで、そう考えると、きっとゲームが世に出てから映画化されるまでの史上最短記録ですよね。

川村：そうかもしれません。あと、カンヌでよく言われたのは、ビデオゲームの映画化で正式招待された作品は初めてじゃないか？ と。

ーーでも、それっていかにもフランスの映画人らしい視点ですね。自分が普段仕事している、そして川村さんもそこに属している映画の世界って、劇場公開のマーケットで比べればビデオゲームの5分の1以下なのに。ビデオゲームに対して映画に優位性があるとしたら、客観的には歴史の重みくらいかもしれません。

川村：そもそも映画とゲームは、メディアとしてまったく違うと思います。映像があって、音楽があって、みたいな共通点はあるんですけど、ゲームはそれぞれのプレイヤーが主人公でもあり、プレイヤーごとに物語や感情の捉え方が異なる。そう考えると、本来ゲームの映画化というのは相性が悪いものだと思うんです。

ーー映画は基本、客観視点ですからね。

川村：僕が物心ついた時には『スーパーマリオブラザーズ』があった、生まれてからずっとゲームと一緒に育ってきた世代でもあるので。その相性の悪さには気づいていたんですけど、だからこそ興味があったんです。以前、任天堂の宮本茂さんと対談させていただいたことがあって、その時に『いいゲームは遊んでる人だけが楽しいんじゃなくて、遊んでる人を後ろから見てるのも楽しいものだ』とおっしゃっていて、すごく腑に落ちたんです。今思えば、ゲーム実況隆盛の時代を予言されているような言葉だったなと。

ーーこういう時代がくるのを宮本さんは予見していた。

川村：だから、自分自身がプレイすることに加え、他人がプレイするのを見るという、ゲーム体験全体を映画にできないかと考えた。まず映画をプレイヤー目線で楽しめるようにーーこれは公開前のプロモーションでは言えなかったことなんですけどーー映画の冒頭はPOVの手法で始まる。その後、あるポイントでまた別のゲーム体験が始まる。つまり、気がつけば自分がゲームをしている体験から誰かが遊んでるゲームを後ろから見る体験へと移っていく。それを映画というメディアで表現すると、ユニークな映像体験が生まれるんじゃないかと思ったんです。

ーー最初に試写で観た時に簡単な感想をメールでお伝えしましたけど、お会いした時に改めて言わなきゃと思っていたのは、そのPOVかつ、ワンカットで撮られたように見える冒頭10分の素晴らしさで。それこそ、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が大ヒットした1999年から、最近だと『シビル・ウォー アメリカ 最後の日』のクライマックスの戦闘シーンまで、POV的手法はすっかり映画の世界でお馴染みの手法になってるわけですけど、そして、それはビデオゲームからの影響も大きいと思うんですけど、『8番出口』の冒頭はそこに映画的な興奮があったんですね。しかも、日本を舞台にした日本の映画でそこに到達しているということにとても嬉しい驚きがあって。

川村：この作品を作る上で、あのツカミの部分は一番勝負をかけていたところで。これも公開されたからやっと言えるんですけど（笑）、あの車内や駅や改札や階段は、東京メトロさんの全面協力のものと、本物の地下鉄で撮っています。ここまでは現実でここからはゲームみたいな感じには絶対にしたくなくて、溝口健二の『雨月物語』のような、主人公も観客もまったく気づかないうちに別の世界に入ってしまうという表現がやりたかった。その上で、あの現実のロケーションで撮ったツカミのシーンはとても大切で。ワンシチュエーション映画というと、『キューブ』（1997年）みたいな“目が覚めたらそこにいました”的なものをイメージする人も多いと思うんですけど、その前の現実をいかに撮るかということにはすごくこだわりました。

ーーアイデアだけの一点突破映画じゃないというのが『8番出口』の重要なところだと思うんですけど、まさにあのシーンは技術がアイデアに追いついて、さらに追い越していると思いました。それが冒頭にあることで、映画としてのかましにもなってるっていうか。

川村：二宮和也主演と謳って、最初の10分、二宮君の顔が映らないで大丈夫なんだろうか、みたいなことは少し不安にもなったのですが、観客にも映画館のスクリーンだったら待ってもらえるんじゃないかなって。

ーー監督作としてはこれが2作目になるわけですけど、前作『百花』とはジャンル的にはまったく異なりながらも、やはり通じるものがあると思ったんですね。監督川村元気の作家性というものを、ご自身はどのように捉えているのかなと。

川村：アイデンティティとしては、たくさんのアニメーション映画を作ってきたというのがあって。個人的な映画体験としては、押井守監督と今敏監督の存在がとても大きい。彼らが『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』や『パプリカ』で実現していた斬新なアニメーション表現を実写映画に移入してみたら、ユニークな映画体験が作れるんじゃないかというのが、ここまで2作でトライしてきたことで。

ーーなるほど。ジャンルで考えると繋がりがわかりにくいですが、ストーリーテリングの手法で考えるとおっしゃるその通りですね。

川村：きっと、それを進化させたことを今後もやっていくのかなと思っています。自分が重要視しているのは、表現したいストーリーと映像手法がマッチしていること。僕より役者の演出が上手な監督はたくさんいるし。僕よりクールな絵を撮れる監督もたくさんいるでしょう。僕はそこまで上手くモブも撮れないし。

ーープロデューサーならではの説得力ですね（笑）。

川村：プロデューサーとして一緒に仕事をさせていただいた先輩方もたくさんいるので、自分の得意なことと苦手なことには自覚的にならざるを得ない。

ーーストーリーと映像手法の合致というところで、川村さんが得意としているものを具体的に言うと？

川村：人間のインサイドアウトというか、人間の内面世界が現実に溢れ出た時のギョッとする感じを映像にすること。それは『百花』も『8番出口』も共通している。多分、僕も20代でいきなり映画を撮ってちゃんと面白いものになったのかなっていうと、全然その自信はない。自分が求める映画の基準がかなり厳しいし、頭抜けたレベルの監督たちとこれまでやってきたから、そういう人たちの仕事を見ながら「やっぱりまだまだ自分には面白い映画は撮れないな」と思ってきました。40代になって、自分でストーリーを書き、自分なりの勝負できる表現や演出がやっと見つかり始めて、できることからちょっとずつ始めている感じです。

ーーそういう意味でも、今回『8番出口』で大ヒットという結果を出したのは大きいですね。

川村：素直に嬉しいです。宇野さんにはかなり早い段階で『百花』を評価していただきましたけど、結果、あの作品ではサン・セバスティアン国際映画祭で監督賞をもらって。あれは、本当にびっくりだったんです。同じコンペにホン・サンス監督とかもいたので、「いや、これはもう絶対無理」と思って、帰りの支度をして空港の近くのホテルにいたんですよ。そこに電話がかかってきて、急いで会場に戻ったんです。

ーー（笑）。

川村：でも、『百花』で現実を突きつけられたのは、まあ、海外で当たらなかったんですよ。アメリカにいたっては劇場公開もしてもらえなくて配信ストレートになってしまって。「キツいなあ、日本の実写映画」って。落ち込みました。

ーーそれは作品がどうこう以前に、枠組として日本の実写映画の置かれている状況がってことですか？

川村：アジアではある程度観てもらえたんですけど、とにかく欧米の壁が厚かった。ヨーロッパの映画祭で賞を獲ってもこういう結果か、とがっかりして。次は絶対、欧米でもヒットさせてやるぞっていう気持ちが、『8番出口』に取りかかる時にすごくあって。

ーー川村元気監督作品の大きな特徴というのは、別のジャンルの才能を映画の世界に連れてきているところで。それは、日本の実写映画を刷新していく上ですごく重要なことをされてると思うんですね。

川村：本作の企画者でもある坂田悠人プロデューサーは、僕と一緒のSTORY inc.にいる30歳の若手で、彼の初企画なんですよ。ちょうど僕が『電車男』の企画を出した時のような感じで、従来の映画原作の文脈とは違う、インディーゲームの提案があった。それで「坂田君、これ僕に監督やらしてくれないかな」って、僕からお願いしたんです。

ーーへえ！ 坂田さんの手柄は大きいですね。

川村：とても大きいです。彼は『8番出口』を作る前のKOTAKE CREATEさんと、京都のビットサミット（インディーゲームのイベント）で会ってましたから。

ーー共同脚本の平瀬謙太朗さんや、編集の瀬谷さくらさんは『百花』から続いてですが、お二人とも普段は広告業界で仕事をされている方ですよね。

川村：『8番出口』は脚本や映像のアイデアから始まり、編集や合成までかなりチャレンジが多くなることがわかっていたから、結果として、そういうところのアイデアが豊富なスタッフの力を借りました。ハリウッドは、外の才能を取り込むことによって生き延びてる村だと思っていて。イギリスで面白いミュージックビデオを作ってるやつがいたらあっという間に飲み込むし、メキシコから面白い監督がでてきたらすぐに『ハリー・ポッター』を撮らせるしみたいなことをやってきた。アニメーション、演劇、ファッションデザイナーといった、別のジャンルで活躍している才能がいたら、どんどん飲み込んでいく。僕のプロデューサー脳が監督の自分にこういう才能を、映画村に移住してもらおうと命令している感じがあります。

ーーなるほど。

川村：どういう表現をするかというのは、どういうチームを作るかということと近しいので。

ーー一方で、『8番出口』のエンドロールで目を引いたのは、山田洋次監督、是枝裕和監督、李相日監督という、日本映画界で大きな功績を残してきた世代の異なる3人の監督の名前がSpecial Thanksとしてクレジットされていることです。川村さんとそれぞれ交流があるのは知ってますが、どうしてこの3人で、具体的に『8番出口』にどのような貢献をされているのでしょうか？

川村：『8番出口』という今回の題材から、最も遠いところにいる3人の監督にアドバイスをいただこうと思ったんです。

ーー確かに遠い（笑）。

川村：山田さんに脚本を読んでもらったら「もう！ 僕はこういうゲームみたいの全然わかんないんだよ！」って怒られて。「ずっと同じところにいるじゃないか！」「16シーンしかなくてこれどうやるんだ！」って（笑）。でも、「わかんないんだよ！」と言いながら、「じゃあ、1ページ目からね」って。ここのト書きは説明しすぎ。ここは何言ってるかわからないから切ったほうがいい。ここは喋りながら歩かないと。みたいな、とても明解なサジェスチョンをしてくれました。

ーーすごい。でも、山田さん相手にそれができる川村さんもすごいですね。

川村：昔、『七人の侍』の脚本家である橋本忍さんの家に山田洋次さんに連れて行ってもらったことがあって。山田さんも若い頃、橋本忍さんの家に行って脚本についていろいろ相談されていたそうなんです。だったら、図々しいけれど自分も同じことをやろうと思って。是枝さんからは脚本の構成について決定的なヒントをもらいましたし、李さんからは主人公のキャラクターについて決定的なアドバイスをもらいました。こういう題材だからこそ、まったく突拍子もない作品を作るのではなくて、日本映画の文脈も意識したいと思っていて。こういうピーキーな題材だからこそ、ちゃんとそういう文脈をもたないと、ただ上滑りしてしまうので。

ーー先ほど、溝口健二の『雨月物語』についても言及されてました。

川村：『百花』もそうですが、現実世界からいつの間にか幻想世界に入り込んでしまうという物語の構造は、溝口健二監督の影響が大きいです。溝口の表現は、押井守監督や今敏監督がアニメーション作品で表現していたことにも通じている。もしかしたら、自分がそれをまた実写映画の世界に引き戻しているのかもしれません。

ーーこれは答えにくい質問かもしれませんが、アニメーション映画のプロデューサーとして様々な経験をしてきた川村さんは、近年、オリジナルのアニメーション作品の興行面での苦戦が続いていることをどのように見てますか？

川村：本当に観客はシビアだなと実感しています。もっと「珍しいもの」を作らないと、と思います。

ーー「珍しい」？

川村：『花、面白い、珍しい。これらは三つの同じ心である。花は散り、また咲く時があるがゆえ珍しいのだ。その時々の世相を心得、その時々の人の好みに従って芸を取り出す。これは季節の花が咲くのを見るがごときである』。これは500年前の世阿弥の言葉です。人はなぜ花に惹かれるのか？ どうして桜の下にあれだけの人が集まるのか？ それはすぐに散っていく「珍しい」ものだからだと世阿弥は言っている。今アニメーション作品で細田守監督や新海誠監督が出てきた時のような新鮮さを提案するのは、とても難しいことだとも思います。

ーー『百花』が海外のお客さんにあまり観てもらえなかった理由も、そこにあったのかもしれませんね。

川村：おっしゃる通りです。だから、次は世界中の映画祭や観客に“珍しい”と思うものにしてやるぞと思って、『8番出口』を作りました。時代の気分を感じながら「花」のような、「珍しく」「面白い」映画を創る。世阿弥の言葉は、僕の作品づくりの指針となっています。いつかそれが、桜のような「普遍の珍しさ」になることを目指して。

（取材・文＝宇野維正）