日本vsニュージーランド 試合記録
【U-20W杯第3節】(バルパライソ)
日本 3-0(前半1-0)ニュージーランド
<得点者>
[日]小倉幸成(21分)、オウンゴール(64分)、石井久継(82分)
<警告>
[ニ]スティペ・ウキッチ(32分)、フィン・マッケンレー(40分)、ルーク・ブルック・スミス(75分)
主審:ケビン・オルテガ
副審:ミカエル・オルエ、ヘスス・サンチェス
├日本が初のU-20W杯GL全勝で首位通過! 小倉が左足一閃、平賀OG誘発、石井ダメ押し弾、3戦7発&無失点で決勝Tへ
├U-20日本代表、FW神田奏真が倒れた場面で新ビデオ判定“一発レッド”リクエスト…最終判定はイエローカードに
└U-20日本代表はGL全勝突破も気を緩めず…船越監督「生きるか死ぬかどっちか」MF小倉幸成「全部勝つだけですね。それだけです」
