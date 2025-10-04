U-20日本代表はGL全勝突破も気を緩めず…船越監督「生きるか死ぬかどっちか」MF小倉幸成「全部勝つだけですね。それだけです」
[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]
U-20日本代表がU-20ニュージーランド代表を3-0で破り、U-20ワールドカップのグループリーグ全勝通過を決めた。船越優蔵監督は試合後のフラッシュインタビューで決勝トーナメントに向けて「生きるか死ぬかどっちかなので、次の試合に全てを懸ける気持ちでしっかりと準備したい」と意気込んだ。
GL突破を決めていた日本は前半21分、MF小倉幸成が利き足とは逆の左足でミドルシュートを突き刺して先制した。小倉は初戦で出番がなく2戦目は途中出場。2戦目後にはコンディションを落としていたことを明らかにしていた中で初先発を果たすと結果を残し、「辛抱強くやった結果がこのゲームに出たと思います」と胸を張った。
それでも小倉は気を緩めることなく、世界一に向けて気持ちを高め続けていく構え。「あとは全部勝つだけですね。それだけです」と力を込めた。
船越監督は「どれも簡単な試合ではなかったですけど選手たちがよく頑張ってくれたなと思います」と選手を称え、「このスタジアムでもチリの方も巻き込んで日本を応援してくれているのは本当に嬉しいことです。次も期待に沿えるように頑張るので応援よろしくお願いします」とサポーターへの感謝を述べながら次戦に目を向けた。
