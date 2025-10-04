orange pekoeが活動満了を表明！「やり切った想いと共にこの決断に至りました」
10月3日に群馬・高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた『高崎音楽祭』に出演したorange pekoeがステージ上で「活動満了」を表明。計画中の来年開催のコンサートをもってorange pekoeとしての活動を満了する。
■ベスト盤の発売も発表
これにより11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤『orange pekoe All Time Best 2001-2025 春夏秋冬、日々詠歌』を12月3日にリリースすることとなった。
ベストアルバムは、メンバーのナガシマトモコと藤本一馬のふたりの選曲によるレーベルを跨ぎ活動を総括した内容のものになる。
今後のライブCDの内容についてはオフィシャルサイトで順次発表される。
■orange pekoe メンバーコメント
これまで応援してきてくださった皆様、お世話になった皆様へ
この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしました。
突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました。
これまでみなさまと過ごした時間は宝物です。それを胸に、それぞれのソロ活動として音楽の旅をこれからも続けていきたいと思っております。
近年取り組んでいた新曲はアルバムへとは至りませんでしたが、2曲に集約し、これまでの楽曲と共にベスト盤に収録されています。
そして、詳しい想いは、アルバムのブックレットの中にメッセージを寄せていますので、そちらを読んでいただけたらうれしいです。
25年間の応援、本当に、ほんとうにありがとうございました！！！
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『orange pekoe All Time Best 2001-2025 春夏秋冬、日々詠歌』
■関連リンク
orange pekoe 特設サイト
https://www.110107.com/orange-pekoe2025/
orange pekoe OFFICIAL SITE
https://www.orange-pekoe.com/