orange pekoeが活動満了を表明！「やり切った想いと共にこの決断に至りました」

10月3日に群馬・高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた『高崎音楽祭』に出演したorange pekoeがステージ上で「活動満了」を表明。計画中の来年開催のコンサートをもってorange pekoeとしての活動を満了する。

■ベスト盤の発売も発表

これにより11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤『orange pekoe All Time Best 2001-2025 春夏秋冬、日々詠歌』を12月3日にリリースすることとなった。

ベストアルバムは、メンバーのナガシマトモコと藤本一馬のふたりの選曲によるレーベルを跨ぎ活動を総括した内容のものになる。

今後のライブCDの内容についてはオフィシャルサイトで順次発表される。

■orange pekoe メンバーコメント