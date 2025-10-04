10月11日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■“ぶどう作りは男のロマン！”・・・シャインマスカットの神、降臨！





長野県にある野菜・果物の直売所で聞いた“あなたにとっての神様”は、シャインマスカット農家の飯塚芳幸さんだという。近年、スーパーマーケットでも手頃な価格で手に入りやすくなったシャインマスカットだが、神のシャインマスカットはひと房1万6200円で販売されたこともあり、数々の賞も総なめしているという究極のぶどう！

あの世界的パティシエの辻口博啓シェフも神の作るぶどうに惚れ込みケーキに愛用しているほど。

神たる所以は、徹底した“土づくり”にあるというが、究極のぶどうを作り出すその秘密とは…！？

■スタジオには神が作った絶品ぶどうが続々登場！

「今まで食べた中で一番うまくて甘い！」と孝太郎も大絶賛！







■ライフセーバーの若き日本チャンピオンが登場！





江の島で行われた「全日本ライフセービング選手権大会」で話を聞いた大学生にとっての神様は、「オーシャンマン」という花形競技で日本チャンピオンに輝いたライフセーバーの相澤虎大選手。

週6日、仕事の前に早朝トレーニングを続け、大自然を舞台に人命救助に情熱を注ぎ続ける神ライフセーバーに密着！