カフェインの効果とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「カフェインの取りすぎによる症状」はご存知ですか？カフェイン中毒の初期症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

若尾 愛加（管理栄養士）

管理栄養士の資格を取得後、転職し、療養型の病院にて入院患者様の栄養管理、給食管理を行っております。人にとって口から食事を摂ることの大切さを日々感じています。また業務委託で特定保健指導も行っており、今後も管理栄養士として様々な分野で活躍することを目標としています！

「カフェイン」とは？

コーヒーや茶に含まれる苦み成分で、アルカロイド（メチルキサンチン類）の一種です。

カフェインの一日の摂取量

日本では明確な基準や摂取量の目安は示していません。ただ、海外における情報によると、悪影響を避けるための最大摂取量として、健康な成人は400ｍｇ／日以下（コーヒーマグカップ3杯程度）、妊婦300ｍｇ／日以下（コーヒーマグカップ2杯程度）、授乳中の女性200ｍｇ／日以下、健康な子供および青少年3ｍｇ／ｋｇ体重／日となっています。

カフェインの致死量

致死量とは一度に摂取した場合に死に至る量のことです。

個人差はありますが、一般的には5～10ｇとされています。

これはエナジードリンク（100mlあたり約32mg含有）の場合で150本以上、コーヒー（120mlあたり約80mg含有）なら約60杯以上に相当します。

カフェインの効果

眠気を覚ます

私たちが眠気を感じるのは、脳内で「アデノシン」という物質がアデノシン受容体に結合し、神経の活動を抑えるためです。カフェインは、このアデノシン受容体に結合できる構造を持っており、アデノシンの代わりに受容体に結合してその働きを妨げます。

その結果、神経の活動が活発になり、眠気が抑えられて覚醒しやすくなるのです。

疲労軽減

運動機能調節と密接に関係しているアデノシン受容体をカフェインが遮断すると、運動能力が改善され、疲労感が軽減することがあります。

頭痛の軽減

頭痛は血管が拡張したときに起こります。カフェインには軽度の血圧上昇を引き起こす事があるため、それによって血管が収縮され、片頭痛などの緩和に役立つことがあります。

利尿作用

腎臓の尿細管でのナトリウム再吸収が抑制されることで、利尿作用が促進されます。

ダイエット効果

脂肪の代謝を促進し、基礎代謝を向上させることでダイエットのサポートになります。

「カフェインの取りすぎによる症状」についてよくある質問

ここまでカフェインの取りすぎによる症状を紹介しました。ここでは「カフェインの取りすぎによる症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

カフェインを毎日摂取するのは体に良くないのでしょうか？

若尾 愛加

カフェインを毎日摂取しても問題はありません。カフェインは過剰に摂取しなければ、身体にとって良い効果を発揮することができます。明確な基準や摂取量は決められていませんが、健康に悪影響が出ないとされる上限量を目安に調整しましょう。

カフェイン中毒の初期症状について教えてください。

若尾 愛加

緊張や興奮、いらつき、不安などによる焦りや不眠などの精神症状や胸の痛み、めまい、嘔吐や下痢などの身体症状が見られます。

編集部まとめ

カフェインは、コーヒーや茶葉だけでなく市販のエナジードリンクや眠気覚まし用の清涼飲料水にも含まれています。そのような商品には食品添加物として表示に関するガイドラインに沿って、1本あたりのカフェイン量の表示がされています。また飲料だけでなく、カフェイン錠剤に含まれるカフェイン量にも注意が必要です。

身体にとって良い効果を発揮するカフェインは、手軽に取れる反面、過剰摂取にも簡単に陥ってしまいます。1日の摂取量が悪影響の最大摂取量を超えないよう、意識し、普段の生活を健康的に過ごせるよう活用していきましょう。

「カフェイン」と関連する病気

「カフェイン」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内科の病気

低カリウム血症高血圧

頭痛

疲労感

「カフェイン」と関連する症状

睡眠障害

「カフェイン」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

吐き気

震え

心拍数の増加

落ち着きがなくなる

焦燥感を感じる

参考文献

カフェインの過剰摂取について（農林水産省）

食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A ～カフェインの過剰摂取に注意しましょう～（厚生労働省）