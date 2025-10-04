Osmo Action 5 Pro

DJIは、10月4日（土）からスタートした「Amazon プライム感謝祭」先行セールに参加。続く本セールとあわせて、撮影機材を割引で販売する。

ラインアップはアクションカメラ、ジンバル、ワイヤレスマイク、ドローン、ポータブル電源など。360°カメラの「Osmo 360」やアクションカメラの「Osmo Action 5 Pro」など、現行モデルの姿もみられる。商品によっては、限定ショルダーバッグ付きモデルや特別なセットなども設けられている。

※実際の価格はAmazonでご確認ください。

セール期間

先行セール：10月4日（土）0時00分～10月6日（月）23時59分 本セール：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分

DJI Osmo 360

67,100円→53,680円（-20%）

DJI Osmo Action 5 Pro

55,000円→46,000円（-16%）

DJI Osmo Action 4

44,000円→32,009円（-27%）

DJI Mic Mini

19,360円→15,509円（-20%）

DJI Osmo Mobile SE

8,030円→6,819円（-15%）

DJI Osmo Mobile 7

13,310円→10,009円（-25%）

DJI Osmo Mobile 7P

18,480円→15,619円（-15%）

DJI Mini 4K

65,945円→47,960円（-27%）

DJI Mini ３

66,000円→56,100円（-15%）

DJI Neo

33,000円→28,050円（-15%）

DJI Power 2000

151,800円→115,500円（-24%）

DJI Power 1000 V2

85,800円→69,850円（-19%）

DJI Power 1000

114,400円→62,000円（-46%）

DJI Power 500

58,300→44,980円（-23%）