キャンペーン：DJIが「Amazon プライム感謝祭」に参加中 「Osmo Action 5 Pro」「Osmo 360」「DJI Mic Mini」など ポータブル電源も
Osmo Action 5 Pro
DJIは、10月4日（土）からスタートした「Amazon プライム感謝祭」先行セールに参加。続く本セールとあわせて、撮影機材を割引で販売する。
ラインアップはアクションカメラ、ジンバル、ワイヤレスマイク、ドローン、ポータブル電源など。360°カメラの「Osmo 360」やアクションカメラの「Osmo Action 5 Pro」など、現行モデルの姿もみられる。商品によっては、限定ショルダーバッグ付きモデルや特別なセットなども設けられている。
※実際の価格はAmazonでご確認ください。
セール期間先行セール：10月4日（土）0時00分～10月6日（月）23時59分 本セール：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分
DJI Osmo 360
67,100円→53,680円（-20%）
DJI Osmo Action 5 Pro
55,000円→46,000円（-16%）
DJI Osmo Action 4
44,000円→32,009円（-27%）
DJI Mic Mini
19,360円→15,509円（-20%）
DJI Osmo Mobile SE
8,030円→6,819円（-15%）
DJI Osmo Mobile 7
13,310円→10,009円（-25%）
DJI Osmo Mobile 7P
18,480円→15,619円（-15%）
DJI Mini 4K
65,945円→47,960円（-27%）
DJI Mini ３
66,000円→56,100円（-15%）
DJI Neo
33,000円→28,050円（-15%）
DJI Power 2000
151,800円→115,500円（-24%）
DJI Power 1000 V2
85,800円→69,850円（-19%）
DJI Power 1000
114,400円→62,000円（-46%）
DJI Power 500
58,300→44,980円（-23%）