来週の【重要イベント】景気動向指数、FOMC議事録、オプションSQ (10月6日～12日)



―――――――――――――――――――10月6日 (月) ――

◆国内経済

・9月輸入車販売 (10:30)

・9月車名別新車販売 (11:00)

・10月日銀地域経済報告・さくらリポート

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、韓国、台湾市場休場

・ユーロ圏8月小売売上高 (18:00)

・ノーベル生理学・医学賞の発表

【海外決算】

[米]コンステレーション・ブランズ

◆新規上場、市場変更 など

★ムービン・ストラテジック・キャリア <421A> ：東証Ｇ上場

〇クラスターテクノロジー <4240> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月7日 (火) ――

◆国内経済

★8月全世帯家計調査 (8:30)

★8月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、香港、韓国市場休場

・ドイツ8月製造業新規受注 (15:00)

★米国8月貿易収支 (21:30)

・米国8月消費者信用残高 (8日4:00)

・ノーベル物理学賞の発表

・イスラム組織ハマスとイスラエルの衝突から2年

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★ウリドキ <418A> ：名証Ｎ上場



―――――――――――――――――――10月8日 (水) ――

◆国内経済

・8月毎月勤労統計 (8:30)

・8月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★植田和男日銀総裁が都内イベントで講演 (10:35)

・9月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、韓国市場休場

・ドイツ8月鉱工業生産 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事録 (9月16日・17日開催分、9日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・タイ中銀が政策金利を発表

・ノーベル化学賞の発表

・米国10年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★サイプレス・ホールディングス <428A> ：東証Ｓ上場



―――――――――――――――――――10月9日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月都心オフィス空室率 (11:00)

・9月工作機械受注 (15:00)

・宮城県知事選告示 (10月26日投開票)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国市場休場

・ドイツ8月貿易収支 (15:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長発言 (21:30)

・米国8月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国8月卸売売上高 (23:00)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・ノーベル文学賞の発表

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ペプシコ 、デルタ・エア・ラインズ /[印]タタ・コンサルタンシー・サービシーズ



―――――――――――――――――――10月10日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・9月国内企業物価 (8:50)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾市場休場 (双十節)

・米国10月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・米国9月月次財政収支 (11日3:00)

・ノーベル平和賞の発表

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

・G20貿易・投資相会合 (南アフリカ・東ケープ、～11日)

・G20エネルギー移行相会合 (南アフリカ・ムプマランガ)

・独立国家共同体 (CIS) 首脳会議 (タジキスタン・ドゥシャンベ)

・朝鮮労働党創建記念日

◆新規上場、市場変更 など

〇日本道路 <1884> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月11日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――10月12日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・カメルーン大統領選



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

