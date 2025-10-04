付き合ったら浮気されるだけ。「女グセの悪い男」の見抜き方
一度浮気をしたことがある男性は、何度も浮気を繰り返す傾向があるのはご存知の通り。
なので、浮気するような男性とは付き合いたくないというのが女性の本音でしょう。
そこで今回は、「女グセの悪い男」の見抜き方を紹介します。
自己開示をあまりしない
女グセの悪い男性は、最初から自己開示をあまりしないもの。
名前、年齢はもちろん、どこに住んでいるのか、どんな仕事をしているのかなどをあまり話したからないでしょう。
デートに誘ってくるのは平日ばかり
女グセの悪い男性は、彼女がいようがお構いなく女性をデートに誘う傾向も。
そのため、デートに誘ってくる日程が平日ばかりという状態なら、彼女持ちということが考えられるでしょう。
なので、男性と平日以外にデートしたことがないなら、あなたは男性にとって遊び相手の可能性が高いと言えます。
一緒にいると周囲の視線を気にしがち
一緒に過ごしている時に周囲の視線を気にしがちなのも、女グセの悪い男性に見られる傾向です。
きっと２人の関係が「誰かに知られるとまずい」という可能性があるので、男性がそういう態度を見せるならあなたは遊び相手という可能性が考えられるでしょう。
気になる男性の行動に今回紹介した内容が当てはまるなら、その男性から遊ばれている可能性が高いので、関係をズルズル持たないように注意してくださいね。
