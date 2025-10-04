【違和感の正体は不倫かも…】男性が不倫しているときだけする行動
世の中には意外にも不倫がありふれています。
「最近旦那の様子がおかしい…」と感じたら、不倫を疑ってもいいかもしれません。
今回は、男性が不倫しているときだけする行動を紹介します。
旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。
｜好きなテレビや音楽のジャンルが変わった
旦那さんの好きなテレビ番組や音楽のジャンルが変わったら、女の影を疑ってもいいかも。
恋をすると、好きな人の影響を受けやすくなりますよね。
なんで好きになったのか理由を聞いてみてもいいかもしれません。
｜女性のファッションやメイクに詳しくなった
女性のファッションやメイクに詳しくなるのも、不倫をしている時にだけする行動の１つです。
特に不倫相手が若い女性だと、その傾向は強くなります。
旦那さんが、スマホで女性のファッションをチェックしていたら要注意！
不倫相手へのプレゼントを物色している可能性があるので、お財布をチェックしてみてもいいかもしれません。
｜身だしなみを気にし始めた
旦那さんが急に身だしなみを気にし始めたら、不倫を疑ってもいいでしょう。
今まで中年太りを気にしたことがなかったのに、ダイエットを始めたら他の女性が影響している可能性は高いです。
不倫相手にかっこいいと言われたいと思っているのかも。
「前と変わった」というあなたの違和感は、勘違いではないはずです。
｜スマホを手放さなくなった
不倫しているときにする行動として、携帯を手放さなくなることが挙げられます。
今まではテーブルの上に置きっぱなしにしていたのに、トイレやお風呂にもスマホを持っていっていたら要注意！
間違いなく、あなたに見られてまずいものがスマホの中にあるのです。
ただし、怪しいと感じても、隠れてみるのはタブー。
「スマホ見せて」と言った方がいいでしょう。
いかがでしたか？
男性の不倫は、簡単に見抜くことができます。
不倫が発覚した後、傷付くのは妻であるあなたです。
あなたが今後どうしたいかを決めてから、不倫を暴いてくださいね。
