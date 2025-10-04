その服、ちょっと古臭くない？安心コーデが“おば見え”に直結する「NGポイント」
「無難だから」と選んでいた服が、ある日ふと“古くさい”と指摘されてショック…。大人女性が陥りやすいのは、“安全策”のつもりがかえって“おば見え”を強めてしまうスタイルです。今のファッションは年齢やトレンドに応じた“更新力”がカギ。そこで今回は、陥りがちな「落とし穴」と、印象をアップデートするヒントを紹介します。
同じアイテムばかり選んでない？“ワンパターン服”が古見えの原因
クローゼットを開くと「似たような服ばかり」という人は要注意。特に「黒パンツ＋チュニック」「カーディガン＋ロングスカート」など、安心感のある組み合わせほどワンパターン化しやすく、結果として古見えを招きます。
小物を変えるだけで今っぽさが急上昇！バッグ・靴・アクセが更新ポイント
すべてを買い替える必要はなく、むしろ効果的なのは“小物の更新”。バッグや靴、アクセサリーを旬のデザインに変えるだけで、ベーシックな服が一気に新鮮に見えます。
例えば、ここ数年のトレンドであるシルバーアクセは、シンプルなトップスをぐっとモードな雰囲気に格上げしてくれます。また、コンパクトなショルダーバッグは全身をすっきり見せる効果があり、コーデ全体を今っぽく引き上げてくれるでしょう。
逆に、何年も使い続けている「大きなロゴ入りトート」や「丸みの強いパンプス」は要注意。コーデが一瞬で古びて見えるため、早めに見直しておくのが賢明です。
シルエットは“軽やかさ”がカギ。重たい服は老け見えに一直線
大人世代がやりがちなのは「体型を隠そう」として重ね着やロング丈に頼りすぎること。これが全身を重たく見せ、実年齢以上に“おば見え”させてしまいます。
今のトレンドは“軽やかさ”と“抜け感”。クロップド丈のトップスやIラインシルエットのワンピースなど、縦長を意識するだけで若々しい印象に。体型を隠すのではなく、バランスを整えて「軽やかに見せる」が新常識です。
ちょっとの更新で印象は激変！大人世代こそ変化を楽しんで
「その服、ちょっと古くない？」と感じたら、それは落ち込むのではなく“見直すチャンス”。小物やシルエットをほんの少し更新するだけで、印象は大きく変わります。洒落見えの鍵は“更新力”。変化を恐れず、今の自分に合うスタイルを取り入れることで、大人世代こそもっと自分らしく輝けるはずです。＜text：ミミ＞
