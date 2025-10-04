お腹の引き締め効果も。１日１分【肩こり＆疲労感をスッキリ解消する】簡単ポーズ
「肩や首の疲れがなかなか取れない」「お腹まわりも気になる」といった悩みを同時にケアできるのが、ヨガの簡単ポーズ【うさぎのポーズ】。頭頂を床につけ、背中を丸めるこのポーズは、肩こりや疲労感を軽減しつつ、腹部を引き締める効果も期待できます。ただし首に負担がかかりやすいため、首に違和感がある方は実践を控えましょう。
うさぎのポーズ
（１）正座の姿勢から上半身を倒して額を床に着ける
（２）両方の手の平で体のバランスを取りながら頭頂部を床に着ける
（３）腰からひざが一直線になった状態で、両手を背中で組む
（４）組んだ両手を天井方向へ伸ばす
（５）組んだ両手をさらに前方へと倒して伸ばし、ゆっくり３呼吸（約30秒間）キープする
▲無理に腕を倒さなくてもOKです（できる範囲で行いましょう）
（６）キープが終わったらゆっくり体を戻して「チャイルドポーズ」で体を休める
リラックス効果の高いポーズなので、良質な睡眠をとるために就寝前に実践するのもおすすめ。ぜひ習慣化して、日々の疲れを癒やしながら健やかな体をめざしましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞