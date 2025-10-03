優しいけど違和感アリ…？誠実そうに見えて“実は遊び人”な男性の特徴
「優しいし誠実そうだけど、どこか違和感がある…」
そんな男性に出会ったことありませんか？恋愛では、見た目や第一印象だけで相手を判断すると後から痛い目を見ることも。特に“誠実そうに見えて実は遊び人”というタイプは、女心を巧みにくすぐるのが得意です。そこで今回は、そんな男性に共通する特徴を紹介します。
聞き上手なのに“深み”に欠ける
誠実そうに見えて実は遊び人の男性は、話をよく聞いてくれて「私を理解してくれる！」と感じさせるのが得意。ところが、実際は誰にでも同じような相槌やリアクションを繰り返しているだけで、あなた個人の深い部分には触れないままでしょう。心地よさの裏には“軽さ”が隠れています。
予定を決めるのが“いつも直前”
誠実な男性は約束を大切にするもの。でも、遊び慣れている男性は「今夜空いてる？」など、直前での誘いが多い傾向にあります。都合よく動いてくれる女性を見極めているだけの場合もあるので、頻繁に急な誘いが続くなら注意が必要です。
スキンシップのスピードが早い
手をつなぐ、肩を抱くなどのスキンシップを早い段階から自然にこなすのも遊び人の特徴。距離感を縮めるのが上手で、ドキドキする瞬間を簡単に作り出します。本気の恋愛なら、女性の気持ちやタイミングをきちんと尊重するはずなので、あまりにも急展開するようなら要警戒です。
「誠実そう」「優しそう」といった印象で安心してしまうのは危険。違和感を覚えたら一度立ち止まり、男性の行動パターンを冷静に観察するようにしてくださいね。
