自民党総裁選は、国会議員票２９５票と、同数の党員・党友票による計５９０票で争われる。

党員票の開票作業は４日午前、都道府県連でそれぞれ始まった。

読売新聞社の取材では、高市早苗・前経済安全保障相が、北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、富山、石川、長野、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、徳島、高知、長崎、大分など２０都道府県以上でトップに立っている。

小泉進次郎農相は、地元の神奈川をはじめ、青森、秋田、福島、茨城、沖縄で最多となっており、高市氏を追っている。

林芳正官房長官は山梨、島根、広島でリードしている。茂木敏充・前幹事長は地元の栃木でトップだった。

東京・永田町の党本部では同日午前１０時頃から都連職員ら約１００人が都内の党員・党友票の開票作業を開始。用紙に記載された候補者名を１枚ずつ丁寧に確認し、候補者ごとに仕分けした。

同党によると党員投票の資格を持つ選挙人は全国で計９１万６４００人で、ドント式で各候補に２９５票が配分される仕組みだ。

決選投票となった場合は、各都道府県で党員票の得票が多い候補に１票ずつ４７票が割り振られることになる。これに議員票２９５票を加えた、計３４２票で競う。