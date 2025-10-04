JO1、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー出演決定 日本のアーティストとして初の快挙
グローバルボーイズグループ・JO1が、アメリカのラジオ局・iHeartRadioが毎年ホリデーシーズンに開催しているアメリカ最大の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』（以下、『Jingle Ball』）に出演することが4日、発表された。日本のアーティストとして初の快挙となる。
【MVカット】衣装の細部にも注目！JO1最新曲MV
『Jingle Ball』は、その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアー。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、マイアミといった主要都市を熱狂で包み込み、アメリカでは1年を締めくくる恒例の音楽フェスとして広く知られ、愛されている。
JO1は、現地時間12月2日のダラス公演に出演。特別なパフォーマンスを披露する。
JO1は3月、初めてのワールドツアーにてニューヨーク公演・ロサンゼルス公演を成功させ、『グラミー賞』の主催団体がグローバルアーティストを紹介するオリジナルコンテンツ『グローバル・スピン・ライブ（GLOBAL SPIN LIVE）』に出演。続けてハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場した。
また、日本で東京ドーム公演2日間を超満員で終えた後、アメリカのドジャー・スタジアムで行われたMLBドジャース対マーリンズ戦でパフォーマンスし、沸かせた。8月には『KCON LA』に出演し、9月はメンバーを代表して佐藤景瑚と與那城奨がロサンゼルスを訪問し、10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のプロモーション活動を展開した。
1年の数々の挑戦と成果、果敢なグローバルアピールが認められ、今回の『Jingle Ball』出演という快挙へとつながった。
