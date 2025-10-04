元乃木坂４６で歌手、女優の生田絵梨花が３日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。伝説の“だし巻き卵事件”に言及した。

ＭＣのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔から「インパクトやっぱり残ってるのが、卵料理…」といきなり振られると、生田は「あっ、出た…。これ放送乗せていいんですか、今？今、引っかかるんじゃないですか…」とバツの悪そうな顔を浮かべた。

生田が乃木坂時代にグループの冠番組内で挑戦した卵料理で、卓上ＩＨコンロの上に直接、溶いた生卵とにぼし、昆布が置かれた写真が紹介された。

藤ヶ谷が「べーさん、どういう状況か分かります？。だし巻き卵を作ろうと…」とＭＣの笑福亭鶴瓶に説明すると、鶴瓶は「これ、だし巻き？」と思わず目を疑った。

生田は「ヤバイですよねえ。でも昔ですよ。いやもう１０年以上前…」と１４歳のときにやらかしたと、苦笑いで告白した。

藤ヶ谷が「この発想は、要は火だったらフライパンが必要。ＩＨだったら、ここで料理できるんじゃないかと、ここにこう（卵を割り入れた）いったと。フライパンないじゃないですか。作ったのをこぼしたわけじゃないですよ」と言うと、鶴瓶は「エッちょっと待って。俺、作ったのをこぼした思っててん」とビックリした。

藤ヶ谷が「直です。もうＩＨ直調理です」と明かすと、生田は「まだこの時代はＩＨが普及してない時代で…。だからホットプレートだと思って…」と逆ギレぎみに言い訳。鶴瓶が「めっちゃ怒ってるやん」とイジった。

さらに生田は「あまりにもひどかったもんで、家帰ったらお母さんに『あれは台本あったの？』って聞いてきたんです。娘がそんなひどいわけないって思ったらしくて」と母をも驚かせたエピソードも明かした。