歩き方だって変わる！男性が本命女性に無意識にする「愛情表現」
「この人と一緒にいると、なんだか安心する」と感じたことはありませんか？実はそれ、彼が無意識に見せている言動によるものかもしれません。特に歩き方や仕草には、隠しきれない愛情がにじみ出てしまうもの。そこで今回は、そんな男性の無意識の「愛情表現」を紹介します。
歩幅やスピードを自然に合わせる
本命女性と一緒のとき、男性は自分のペースよりも女性に合わせようとします。急ぎ足をやめてゆっくり歩いたり、立ち止まるタイミングを合わせたり…。これは「一緒にいる時間を大切にしたい」という気持ちの表れ。歩くペースを揃えるのは、小さなようで大きな愛情表現なんです。
車道側や危ない場所を自然に避ける
男性が車道側を歩いてくれたり、段差で手を差し伸べてくれたりするのは“守りたい本能”が働いている証拠。本命相手だからこそ「危険から遠ざけたい」という思いが行動に出てしまいます。身体が自然と動いてしまうのも愛情表現の１つです。
荷物や重いものをさりげなく持つ
「持つよ」と大げさに言わなくても、自然にバッグや買い物袋を受け取ってくれるのも愛情表現でしょう。本気で大切に思っているからこそ、「彼女の負担を取り除いてあげよう」という気持ちになります。頼んでいないのに手を差し出してくれるのは、彼の気持ちが本気である証拠です。
男性の愛情表現はさりげない仕草にこそ表れます。今回挙げた行動はどれも無意識に出る行動だからこそ信ぴょう性も高めですよ。
🌼好きなら絶対口にしない。男性が言いがちな「脈なしのセリフ」とは