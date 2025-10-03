俺とは合わない…。男性が「恋愛対象にしちゃダメ」と判断する瞬間
気になる男性ができても、無意識のうちにその男性から嫌がられる言動をしていると、恋愛関係に発展させるのは難しくなるもの。
そこで今回は、男性が「恋愛対象にしちゃダメ」と判断する瞬間を紹介するので、ぜひ回避できるように頭に入れておきましょう。
天然っぽいキャラ作り
天然キャラの女性は男ウケしやすいものですが、何でもかんでも天然っぽい反応をすればいいというわけではありません。
また、計算してキャラ作りをしているように見えてしまえば「本性は全然違うのかも」「計算高いだけかも」などと男性から警戒心を持たれるでしょう。
清楚感を出しすぎる
男性は基本的に清楚な女性を好むものですが、あまりにも清楚な雰囲気をアピールしすぎて“高嶺の花”のような雰囲気にならないように注意しましょう。
なぜなら、「ガードが硬そう」「男に求める条件が高そう」などのような印象を男性に与えてしまうため、「近寄り難い」「自分では釣り合わないかも」と思われてしまいます。
また、天然キャラと同様に計算してキャラ作りをしているように見えてしまうと警戒心を持たれてしまうこともあるのです。
周囲にリア充アピールばかりしている
自分が魅力的な女性であること、男性からモテるキャラであることをアピールするために、周囲にリア充アピールを繰り返す女性も男性は恋愛対象外にしてしまうもの。
なぜなら、そういう女性を満足させるためには「かなり無理をしないといけないかも…？」と男性は感じるからです。
また、それだけ毎日が充実がしているなら「自分が付け入る隙はない」と諦めてしまう男性もいるでしょう。
モテたいという気持ちが強いあまり、言動が不自然で計算されたもののように男性の目に映ると、途端に男性から恋愛対象外と判断されることがあるので、十分に注意していきましょうね。
