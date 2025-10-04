「通話しながら買い物に夢中」赤ちゃん大ピンチ！ベビーカー勝手に動き出し道路へ　母親は気づかず近くの店主が救世主に　トルコ

トルコで撮影されたのは、思わずヒヤリとする場面だ。

歩道を1人の母親が赤ちゃんを乗せたベビーカーを押しながら、洋服店の前へと歩いてくる。右手に電話を持ち、誰かと通話中の様子。

しかし、母親がベビーカーから手を離し、店先のTシャツを選び始めた次の瞬間…

赤ちゃんを乗せたベビーカーがひとりでに動き出してしまった。

しかも、進んだ先は道路…。

一方、電話とショッピングに夢中の母親はこの事態に気付いていない様子だ。

店主の機転で赤ちゃん無事救出

すると現れたのは、猛ダッシュでベビーカーを追いかける男性だ。

店の防犯カメラでこの状況に気付いたオーナーが慌てて飛び出してきたのだった。

ようやく気付いた母親も大急ぎで我が子の元へと駆け寄る。

その後、空のベビーカーを運ぶ男性と、大事そうに赤ちゃんを抱える母親の様子が映る。

地元メディアによると、ベビーカーが動き出した原因は母親の不注意によるロックのかけ忘れだった。

幸い、赤ちゃんにケガはなかった。

（「イット！」 9月26日放送より）